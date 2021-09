El truco que utilizaba Nadal en la pista cuando era niño

Deportes

El documental sobe la Rafa Nadal Academy ya se ha estrenado (puede verse en Movistar y Amazon Prime) y en él se puede ver, a lo largo de cuatro capítulos, la metodología que se emplea en la academia que tiene en Manacor el ganador de 20 Grand Slams en busca de formar profesionales del tenis “y personas”, como se encargan de repetir constantemente. En él se puede observar la implicación que tiene en el proyecto uno de los mejores jugadores de la historia, bajando a las pistas y dando consejos a tenistas como Dani Rincón, que recientemente se ha proclamado campeón del US Open júnior. En el primer episodio le aconseja que tiene que mejorar la movilidad de pies, que acabará agotado los primeros días, pero a la larga será para bien. También Toni Nadal entrena constantemente con los chicos en busca de hacerlos crecer en todos los sentidos: tenístico, táctico, mental...

Rafa desvela alguna de las vivencias que tuvo con su tío cuando era un niño y éste le empezaba a entrenar. Es la persona que más le influyó como tenista y juntos conquistaron 17 Grand Slams, antes de que empezara a entrenarse con Moyá, con el que ha levantado los tres últimos. “Mi tío de pequeño siempre me hacía pensar. Siempre me preguntaba: ¿por qué has fallado? Estamos hablando de un deporte en el que necesitas una autocorrección continuada porque cuando estás compitiendo, estás solo dentro de la pista, no te van a poder corregir después de cada golpe”, explica el zurdo. El truco que usaba él para acordarse de algunas de las cosas que tenía que hacer era básico, pero eficaz: “Yo hubo épocas en las que me escribía cosas en la mano”. Rafa también desvela cómo le enseñaron a que no podía mostrar “ninguna queja ni ninguna mala cara”, y Toni explica las dificultades que tuvieron en aquella época: “Teníamos problemas para reunirnos con gente que tuviera su nivel. Teníamos problemas para compaginar estudios y tenis...”. El pequeño Rafa estudiaba en un sitio, entrenaba en otro y dormía en otro. En la Academia todo es en el mismo lugar.

Roger Federer participa en el documental y asegura que sin duda mandaría allí a sus hijos. Después, la serie se centra en algunos de los talentos de la academia como Jaume Munar, Casper Ruud, Dani Rincón, Alex Eala, Ariana Geerlings... En sus alegrías, pero también en sus lesiones y sus derrotas, que también ayudan a progresar.