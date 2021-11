España y Feliciano López rozan la hazaña, pero se quedan fuera de la Copa Davis

Deportes

Parece que no hay imposibles para España y para Feliciano López en la Copa Davis, pero el desenlace final de la eliminatoria contra Rusia fue un duro golpe después de haber tenido la clasificación para cuartos de final tan, tan cerca... Lo que parecía un milagro al principio se convirtió en algo más que una posibilidad después y finalmente llegó la decepción. Eso sí, nada se puede reprochar a un grupo que ha tenido que superar una desgracia tras otra. Todo estaba en contra del equipo de Sergi Bruguera, encuadrado en un grupo con Rusia, la mejor selección del torneo porque tiene a dos «top 5» en sus filas; sin Rafa Nadal, que hace tiempo dijo que esta vez no iba a poder estar al tener que recuperarse de la lesión en el pie que le ha tenido parado desde agosto; sin Roberto Bautista, lesionado ya en Madrid; sin la sensación Carlos Alcaraz, que dio positivo en covid un día antes de debutar con sólo 18 años. Contra todo eso luchó y lo hizo sin todo lo otro... Pero con Feliciano López, que se empeñó en ofrecer resistencia hasta morir de agotamiento en el último momento. Rusia ganó el decisivo dobles, dejó fuera a España y rompió la hazaña del tenista de 40 años.

¿40 años? Sí, los mismos que Roger Federer, y ahí sigue pese a que ya no esté entre los 100 primeros del ránking y se ha pasado casi todo el año jugando Challengers, los torneos, digamos, de segunda categoría. ¿Por qué seguir a esa edad? Él, un tenista que tiene el récord de participaciones consecutivas en Grand Slams (75, de Roland Garros 2002 hasta el Open de Australia 2021 sin fallo), que ha ganado Queens, cinco Copas Davis... ¿Por qué? Y Feli responde: «Para vivir partidos como estos». Jugar en equipo, defendiendo a España... Es una situación que le pone y le lleva más allá de lo que parece capaz de dar.

«Venga, vamos todos a animar a Feliciano López», decía el sector más animoso de la grada en los peores momentos del partido contra Rublev. Ya se había pasado el cabreo de la afición por las horas de espera en la calle hasta que terminó la eliminatoria entre Kazajistán y Canadá. El tenis es un deporte sin duración fija y a veces pasa lo que pasa. El caso es que Feli se animó poco a poco y, sobre todo, cuando le empezó a funcionar el saque. Comenzó perdiéndolo y entonces el joven ruso ya tenía gran parte del trabajo hecho y ganó el primer set de carrerilla. Pero en cuanto cogió confianza con el servicio, Feli también fue otro al resto y de la resistencia pasó al dominio con el break en el sexto juego del segundo set: un voleón, la ayuda de la cinta en una pelota... Así logró la rotura y después, para confirmar el empate a uno a parciales tuvo que salvar hasta tres bolas de break. Pero la moral era alta y se iba a la red hasta con segundos saques. E incluso lograba servicios directos con ese segundo.

El teórico favoritismo de Rublev se diluía. Feliciano ha estado en mil batallas y su rival a veces se desquicia cuando las cosas no le van bien. En cuanto dejó un hueco, por él se coló el toledano. Un revés cortado y para adelante, un tenis de otro tiempo contra un jugador moderno que no lograba pasar al gigante que había en la zona de ataque. Qué manera de volear.

Después llegó la lógica derrota de Carreño ante Medvedev, aunque el gijonés se resistió en el segundo set (6-2 y 7-6 [7-3]), pero el trabajo difícil parecía hecho: había que ganar uno de los dos individuales y encomendarse al dobles, encuentro que en principio estaba más equilibrado. Era un todo o nada para los de Bruguera y no tanto para los rusos, que con llevarse un set estaban dentro. Y allí se presentó también Feliciano López junto al especialista Marcel Granollers para la pelea contra Karatsev y Rublev (6-4, 2-6 y 6-4). En parejas este deporte parece otro: hay que ser rápido de manos y no dejar pasar las oportunidades. El break de España en el primer set llegó con un resto paralelo de Feli que le hizo mirar a la grada en plan: «Aplaudid, por favor». El Madrid Arena ya era una fiesta, pese a las horas. Rusia respondió llevándose el parcial que necesitaba, pero no se relajó después. Podía haber frenado, pero siguió en el partido y en el décimo juego rompió el saque de Feliciano y las esperanzas de España. El triunfo del equipo nacional hubiera dejado fuera también a la Serbia de Djokovic, que se agarró a la vida en el último momento y entró como uno de los mejores segundos.

