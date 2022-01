Kyrgios la monta de nuevo tras ser acusado de faltar al respeto a Barty: “¡Que os den!

Nick Kyrgios la ha vuelto a liar. El tenista se proclamó campeón de dobles del Open de Australia 2022 junto a Kokkinakis en el que es el primer Grand Slam de la carrera de ambos tenistas. Sin embargo, los medios se hicieron eco tras el encuentro de un sorprendente palo para su compatriota Ashleigh Barty, que se proclamó campeona femenina y rompió un maleficio local de 44 años, a razón del interés del público.

“Diría que hemos creado probablemente el mejor ambiente que este torneo jamás haya visto. El padre de Ash se acercó a nosotros y dijo que la multitud era la mejor que había visto”, comentó.

Lejos de quedarse ahí, Kyrgios aseguró que “obviamente, Ashleigh Barty es una gran jugadora, pero creo que las audiencias hablan por sí solas”. Las críticas le llovieron tras una afirmación que fue interpretada como una falta de respeto hacia la tenista y la reacción no se ha hecho esperar.

En un post de Instagram que abrió con un improperio dirigido a los medios, Kyrgios negó la acusación y arremetió contra todos.

El mensaje publicado por Kyrgios en redes sociales FOTO: Instagram La Razon

“Que os den, prensa. Honestamente, no dije nada irrespetuoso hacia Ash Barty. Dije que el público este año fue increíble y siento como si (Kokkinakis) y yo fuéramos una gran parte de eso. El padre de Ash se acercó a mí e incluso me dijo eso”, escribió.

“Todo lo que dije fue que cuando la gente me ve en todo el mundo los estadios están llenos” añadió.

El controvertido tenista también tuvo palabras para Purcell, que había sugerido tras la final de dobles que el comportamiento del público había sido malo para el juego.

“En cuanto a Max Purcell, tus comentarios después del partido está claro que no tienes ni idea de entretenimiento y deporte. Si no te has dado cuenta hay una razón por la que la gente realmente viene a mis partidos, es porque el nivel y mi juego son realmente dignos de ver” escribió.