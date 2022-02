El sorprendente mensaje de Medvedev a Nadal: “No sé si a él le gustaría”

Rafael Nadal va dejando huella por sus títulos, pero también por la forma en que los consigue. No sólo gana a sus rivales, es que también les deja impresionados por su mentalidad contra la frustración y la derrota. En el tenis, la fuerza mental es fundamenta. “Es importante tener la humildad interna real para aceptar que las cosas no siempre van a ir bien. A partir de ahí uno tolera mejor los momentos malos y encara mejor el futuro”, ha asegurado el tenista español.

En un video,TennisTV ppreguntó a 13 jugadores de la ATP qué jugador llevarían consigo si estuvieran en una isla desierta y necesitaran sobrevivir. En una situación desesperada de quién se fiarían para poder aguantar las penalidades, quién creen que les ayudaría a sobrevivir en las situación más desesperada. Y para Daniil Medvedev, Jannik Sinner y Kei Nishikori ese hombre es Rafa Nadal.

“En una isla desiertan necesito llevar a alguien que me ayude a sobrevivir, a tal vez cocinar comida, a tal vez a conseguir comida”, aseguraba Daniil Medvedev para argumentar su decisión a la hora de elegir un compañero. “Así que, como necesito a alguien fuerte mentalmente, diría Rafa Nadal. ¿Por qué? Porque es capaz de adaptarse a cualquier situación. No estoy seguro de si él estaría contento de tenerme allí, pero yo estaría contento de tenerlo a él”, continúa el tenista ruso, que sufrió a Nadal en la final del Open de Australia, cuando le tenía contra las cuerdas, con dos sets a favor y como no le remató, dejó que se levantara, remontara y al final, le birlase el partido. Medvedev aún debe estar preguntándose qué hizo mal contra el campeón español.

Sinner, en el vídeo de TennisTV, cambió de opinión. Primero pensó que el mejor compañero en una isla sería David Goffin, pero debió pensarlo dos veces, imaginó su vida en una isla desierta y lo que podría necesitar allí y eligió a Nadal. “Elegiría a uno de los mejores. Es difícil de decir pero apostaría por Rafa. Es el mejor o uno de los mejores en este deporte. Así que, ya sabes, sólo puedo aprender”.

Mientras Nishikori también tenía sus razones para apoyar por Rafa Nadal. Tampoco dudó mucho a la hora de elegir al español por delante de otros. “Diría que Rafa, porque es fuerte. Mentalmente, es el más fuerte del circuito, así que puede ser muy duro en esas situaciones”.