La dramática situación que viven los civiles en Ucranianos deja cada día cientos de relatos de personas que tuvieron que dejar todo lo que tenían y más y partieron sin nada en el primer transporte que encontraron para dejar su tierra. Su país. Pero también nos deja historia de deportistas que no han dudado en coger las armas para defender a su patria en una Guerra que consideran injusta. Stakhovsky, de 36 años, que ganó cuatro títulos ATP y tuvo una sorprendente victoria sobre Roger Federer en la segunda ronda de Wimbledon en 2013, se ha alistado en el ejército y lo ha hecho con un alto coste personal.

Ha dejado a su mujer, Anfisa, y a sus hijos en su casa de Hungría. “Ha sido una decisión horrible”, afirma en una entrevista a la BBC. “Aún no sé no cómo lo he hecho. Está siendo muy difícil para mi mujer. Mis hijos ni siquiera saben que estoy aquí. No entienden qué es esto de la guerra. Son demasiado pequeños para saberlo”.

Stakhovsky no fue un cualquiera en el circuito ATP. Llegó a ser el número 31 del mundo, levantó cinco títulos individuales y una docena en dobles y su particular diario de la guerra le ha convertido en un fenómeno viral. En sus últimas publicaciones apuntaba que sus compatriotas están animados y que de rendirse nada de nada. En una de sus últimas imágenes aparece con un edificio bombardeado de fondo y un mensaje muy directo: «Putin, bailaremos sobre tu tumba».

“Lamento su silencio”

En las últimas horas, el ucraniano ha vuelto a sorprender al desvelar cuál ha sido la reacción de sus excompañeros de profesión. Mientras se mostró agradecido al tenista serbio Novak Djokovic no lanzó en calificar de “lamentable” la actitud de otros tenista como Rafa Nadal. “Djokovic me envió un mensaje de apoyo, incluso tuvimos una pequeña charla. Traté de contactar con Federer y Nadal sin éxito, lamento que prefirieran permanecer en silencio, aunque les entiendo, no es su guerra. Contamos igualmente con grandes personalidades, espero que esto dure” explicó al medio británico.

El tenista balear no dudó en mostrar su rechazo a la guerra pero con cierta equidistancia: «No puedo opinar como tenista, puedo opinar como ciudadano. Solo tengo una opinión; no quiero hablar de culpables o de cuál es el problema, pero a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras. Se me escapa de mi cabeza, no lo puedo comprender», señaló en rueda de prensa tras su victoria ante Tommy Paul en los cuartos de final del torneo de Acapulco.

La “tibieza” de Rafa Nadal y el “lamentable silencio” de Federer han hecho estallar al ex tenista ucraniano.