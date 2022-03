La dura crítica de la ucraniana Kostyuk a los tenistas rusos: “¡Indignos! Solo les preocupa no poder transferir dinero”

La tenista ucraniana Marta Kostyuk estalló en rueda de prensa por el comportamiento de los tenistas rusos desde que se produjo la invasión de Ucrania: “Ninguno me ha dicho que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío ni se han disculpado conmigo o con otras tenistas ucranianas. No tengo explicación de por qué los rusos se comportan así. Me indigna llegar a la pista y ver que su único problema ahora mismo es no poder hacer transferencias de dinero y lo indignante es que solo hablan de eso”.

Así de dura se mostró Kostyuk en las declaraciones a los medios tras su triunfo ante la belga, de origen ucraniano Maryna Zanevska (6-7, 7-6, 7-5), en Indian Wells. Después de 3 horas y 9 minutos, uno de los partidos más largos de la temporada hasta el momento, las lágrimas brotaron de los ojos de ambas jugadoras y compartieron un largo abrazo. Kostyuk avanza para enfrentarse a la cabeza de serie número 20, Elise Mertens.

“Es difícil jugar en mi estado mental”

“Honestamente, en el estado mental actual en el que me encuentro, fue muy difícil ir a la cancha. No sabía qué esperar de mí misma, no sabía qué esperar de mi cuerpo. Cuando desperté esta mañana pensé, ‘No voy a hacerlo, no puedo ganarlo’”, dijo Kostyuk.

“Solo traté de encontrar una manera. Ella estaba jugando un tenis increíble. Mi objetivo principal era pelear y luché. Fue un regreso difícil... Mi trabajo es jugar tenis y este es el La mejor forma en que puedo ayudar en la situación actual”. “Me sentí culpable por estar viajando por el mundo y jugando a tenis -añadió-, pero me he dado cuenta de que eso no es sano y que cada cual tiene su rol. Esta es mi profesión y debo ayudar a mi país a través del tenis. Me encantaría irme como voluntaria a ayudar y luchar, pero creo que soy mucho más útil visibilizando nuestra causa y recaudando dinero”, asegura.

“Siempre hemos sido un pueblo fuerte que quiere acercarse a Europa y luchar por la libertad. Lo que ha hecho Putin es un grave error. En 2013 y 2014 hubo una auténtico revolución en Kiev para cambiar las cosas, yo estuve allí y recuerdo lo unidos que estábamos como país. Pensar que después de 8 años podría invadirnos es un grave error que pagará caro. Nuestro ejército es increíble, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”, aseveró la tenista rusa que también ha criticado duramente a la WTA por dejar competir a los tenistas rusos.