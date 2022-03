El zasca brutal de Feliciano López a Pedro Sánchez y su “falcon eléctrico”

Las criticas al Gobierno por la escalada de precios no cesan. Ahora le ha tocado el turno a Feliciano López, que ha reaparecido en las redes sociales para criticar duramente la actitud del Gobierno. En este caso ha ido directamente hacia su máximo responsable, Pedro Sánchez, por sus explicaciones para justificar la subida de precios.

El tenista, que en su última crítica política había apuntado hacia Pablo Echenique, ha ironizado con las excusas que dio el presidente sobre el aumento de los precios de la energía. Usando una de las intervenciones en el Congreso de Sánchez, en la que señalaba a Putin y a la guerra de Ucrania como únicos culpables, López lanza un mensaje tranquilizador al presidente: “En breve sale el Falcon eléctrico, no te preocupes”. Un zasca en toda regla con el que el tenista se suma a las innumerables críticas de los últimas días.

En breve sale el Falcon eléctrico, no te te preocupes. 🛫🔌 https://t.co/kKlArQ9fu2 — Feliciano López (@feliciano_lopez) March 9, 2022

De hecho, Feliciano López no ha sido el único deportista que ha cargado contra Sánchez por el mismo motivo. Hace unos días el ex portero del Real Madrid y del Valencia, Santiago Cañizares, ya atizó de los lindo al presidente del Gobierno en redes sociales. Para él, lo que sucede en España no está muy lejos de lo que le sucedía al Valencia, en manos de Peter Lim y que durante mucho tiempo fue un club a la deriva, sin que hubiese ningún plan para seguir avanzando. Para el ex portero internacional, el paralelismo entre el Valencia, donde hizo los mejores años de su carrera y lo que está pasando estos días en España es evidente: “La situación actual de España me recuerda mucho a la del Valencia cuando llego Lim. Mentiras y engaños diarios del gobierno… como los que que mandaban en el VCF. Y el que no esté de acuerdo es facha. Aquí era resentido antivalencianista”, ha asegurado en un mensaje que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales.

«La inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y su guerra ilegal en Ucrania», decía Pedro Sánchez hace unos días intentando justificar así la inflación, a lo que Cañizares responde así: «Hay que buscar un culpable: Putin. Aquí era Bankia (en referencia al Valencia). Y así todo…».