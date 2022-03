El crudo ataque de Cañizares a Pedro Sánchez...”y el culpable es Putin...”

Fue en la pandemia cuando el mundo del deporte se significó más que nunca políticamente. Encerrados en casa, sin poder salir a entrenar y con la tensión disparada muchos deportistas decidieron que no podían seguir callados. Hasta entonces los deportistas o ex deportistas se habían mantenido a una distancia prudencial de la política.

Volvemos a tiempos de estrés, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y por la subida de los costes de la energía. Son momentos delicados y muchos consideran que desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se está haciendo todo lo que se debería hacer para solucionarlo.

Uno de los que lo ha dicho con más claridad ha sido el ex portero del Real Madrid y del Valencia, y ahora comentarista, Santiago Cañizares. Para él, lo que sucede en España no está muy lejos de lo que le sucedía al Valencia, en manos de Peter Lim y que durante mucho tiempo fue un club a la deriva, sin que hubiese ningún plan para seguir avanzando. Para el ex portero internacional, el paralelismo entre el Valencia, donde hizo los mejores años de su carrera y lo que está pasando estos días en España es evidente: “La situación actual de España me recuerda mucho a la del Valencia cuando llego Lim. Mentiras y engaños diarios del gobierno… como los que que mandaban en el VCF. Y el que no esté de acuerdo es facha. Aquí era resentido antivalencianista”, ha asegurado en un mensaje que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales.

La diatriba de Cañizares no termina ahí. Considera que al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como sucedía con Lim lo mejor que se le da es buscar a quien echar la culpa, en vez de responsabilizarse con lo que pasa e intentar mejorar la situación: “Hay que buscar un culpable: Putin… Aquí era Bankia… Y así todo…”

Como sucede siempre en las redes sociales, hay quien aplaude la opinión de Santiago Cañizares: “Ese Santi despierto. Que alegría me das!!!!. La gente en general enciende la TV y solo ve al mago haciendo su truquito, pero creen que es magia”; o “Cuanta razón tienes Cañete!!, “Buscar culpables, pero nunca soluciones… y así vamos”, le escriben

Hay quien dobla la apuesta y extrema aún más las críticas y hay, también, quien se ha enfadado con las palabras del ex portero y es muy crítico con él:” Un poco corto si que eres cañete, haciendo estas comparaciones de barra de bar. Pero es normal, que te pasas el dia en programas haciendo comentarios de barra de bar”, o: “Si ahora va a resultar que tenemos que escuchar los desvaríos de un pateabalones sentenciando sobre politica...”

Como otros futbolistas, Santiago Cañizares ha sabido adaptarse a la vida postfutbolista comentando en los medios de comunicación. Trabaja en la Cope y en Movistar y se ha convertido en uno de los analistas más seguidos. Así que ha aprovechado su popularidad y las redes sociales para mandar un mensaje también al Gobierno.