La debacle de Dominic Thiem se prolonga en Roland Garros

Dominic Thiem, dos veces finalista en Roland Garros (2018 y 2019) y campeón en 2020 del Abierto de Estados Unidos, se despidió en primera ronda de París. El boliviano Hugo Dellien se impuso por 6-3, 6-2 y 6-4 en 2 horas y un minuto a un jugador sumido en una crisis de resultados inquietante. Dellien, número 87 del mundo, se mostró muy superior al austriaco que a sus 28 años está hundido en el puesto 194 del ránking y no da señales de recuperación.

Thiem acumula once derrotas consecutivas, siete en 2022 y desde su reaparición esta temporada sólo ha sido capaz de ganar un set. Ante Dellien tuvo infinidad de errores no forzados (42) y después de la derrota sólo fue capaz de apelar a la paciencia. “Todavía me tomará tiempo llegar al nivel del resto. Todavía no estoy ahí. He estado trabajando duro, pero aún no es suficiente, tengo que aceptarlo. Es doloroso y decepcionante, pero tenemos que seguir”, afirmó. Y lo más inquietante es que Thiem asegura estar bien a nivel físico y psicológico: “No tengo dolores a nivel físico. Tampoco tengo ningún problema mental con mi derecha. No es que esté asustado, ni mucho menos. El problema es que, en los entrenamientos, la derecha funciona muy bien, pero en los partidos, la sensación es totalmente distinta. No tengo ningún feeling con ella ahora mismo”.

La confesión de Thiem le llevó a analizar más exhaustivamente su juego: “Aún no tengo la potencia suficiente en mis golpes y no sólo en la derecha. Tengo un porcentaje muy bajo con mi primer servicio. Mi primer saque no hace nada de daño. El revés está bien, pero no me corre todo lo que debería, no me va rápido. Luego, tomo decisiones estúpidas durante los intercambios. Hago dejadas o tiro a la línea en el momento equivocado. Me tomará tiempo hasta que todo esté bien de nuevo”.

Y ahora, ¿qué? Thiem se está planteando jugar un par de torneos challenger y no considera necesaria la intervención de un psicólogo o un entrenador mental. “No lo he considerado, pero tampoco he estado nunca en la situación en la que estoy ahora. Estoy abierto a todo, pero lo más importante es darme tiempo”.