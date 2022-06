Nadal habla sobre su retirada

Fue un día largo en París, más que la final de Roland Garros, que Rafa despachó con relativa facilidad ante Casper Ruud. Comenzó con los rumores en algunos medios franceses que hablaban de que el español iba a convocar una segunda conferencia de prensa aparte de la oficial para anunciar su retirada por la lesión crónica que tiene en el pie izquierdo y que hizo peligrar su presencia en esta edición del Grand Slam sobre tierra. Benito Pérez Barbadillo, el agente del tenista manacorense, tuvo que salir a desmentirlo: “Fake New”.

Buenos días, Bonjour. La información aparecida en algunos medios de comunicación sobre la petición de una segunda rueda de prensa de @RafaelNadal es completamente falsa. — (B1PGA) Benito Perez-Barbadillo (@b1pr) June 5, 2022

El rumor estaba en el ambiente, pero Rafa fue rotundo con sus últimas palabras en la ceremonia de entrega de trofeos, ya con la Copa de los Mosqueteros en la mano: “No sé que va a pasar en el futuro, pero voy a seguir intentándolo”, dijo. Es una manera importante de decir que lo lógico es que quede Nadal para rato, aunque ahora pare un tiempo buscando soluciones, como explicó después, algo más reflexivo, en France TV: “El peor momento lo pasé tras el partido con Moutet [después de la segunda ronda], porque no podía andar. He tenido suerte porque mi doctor estaba aquí y eso me ha permitido jugar infiltrado, pero no puedo seguir así, compitiendo con el pie dormido. Tengo que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude” aseguró el balear.

El objetivo que se había marcado era poder estar en París, con el doctor Ángel Ruiz Cotorro al lado para cuidarlo, jugar con el pie dormido, con un mínimo de condiciones para competir, y así ha sido y le ha dado para ganar, pasando partidos como el de Djokovic en cuartos, uno de los más intensos que han jugado en su carrera, o la semifinal ante Zverev, que se cortó por la lesión del alemán, pero llevaban más de tres horas y no se habían disputado ni dos sets completos.

Antes de pronunciar esas palabras, se vio a un Nadal muy emocionado mientras sonaba el himno de España. Pese a que en la final apenas sufrió, todo el camino para llegar hasta ahí, todo el sufrimiento, se le acumuló de golpe.

Nadal felicitó a Casper Ruud por haber llegado a la final y Ruud tuvo tiempo para bromear: “Ya sé lo que se siente al jugar una final contra ti aquí”. Rafa ha disputado 14 y todas las ha vencido, ante Federer (4), Djokovic (3), Thiem (2), Puerta, Wawrinka, Ferrer, Soderling y, ahora, Ruud. “Quiero dar las gracias a mi equipo, mi familia, a todo el mundo, es increíble las cosas que han pasado estos años. Gracias porque sin vosotros no hubiera sido posible sin duda, sobre todo en los malos momentos”, dijo el zurdo. “Es muy difícil para mí describir mis sensaciones en estos momentos. Es fantástico sentirse de nuevo competitivo”, explicó también.