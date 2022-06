Lo que faltaba: el recadito de Oskar Matute de EH Bildu a Rafa Nadal tras ganar Roland Garros

Rafa Nadal es el hombre del momento, el deportista más admirado por los españoles, aunque no tanto por los franceses. Su capacidad de sacrificio y su gen ganador provocan que haya un sentimiento casi unánime en la admiración al ganador de los catorce Roland Garros. Casi cojo en la vida normal y con un nervio del pie dormido para poder competir, Rafa ha seguido dejando rivales en el camino.

Los aficionados citan al tenista español como ejemplo de superación, aunque no todos. En Francia se le acusa de que está poniendo su ambición deportiva por encima de su salud y en España, Oskar Matute, de EH-Bildu aprovechó el protagonismo de Nadal para nombrarlo y hacer más ruido con su discurso.

Durante un tiempo, Rafa Nadal tuvo a Guipuzcoa como domicilo fiscal de una de sus sociedades por las ventajas impositivas que eso suponía, pero Bildu cambió la ley: “En 2012, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde gobernábamos, curiosamente con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, para quien no lo sepa, que apoyaron un modelo impositivo muy equivalente a este por no decir absolutamente parecido”, empezó su discurso: “Es verdad que eso permitió recaudar más, que permitió reinvertir más en el territorio y también es cierto, en honor a la verdad, que hubo alguna fortuna que se fue. No sabemos si a París o a Manacor pero en este caso Rafa Nadal se fue de Guipúzcoa para no pagar ese dinero”, ha dicho.

Mientras todos los partidos celebraban la victoria de Nadal en París, Bildu hacía como si no hubiese pasado nada, como si no hubiera conseguido un hito. Y ahora, lanza ese discurso. No es algo nuevo y Rafa Nadal ya lo explicó en 2012 en una entrevista, no se escondió: “Yo no controlo los temas económicos. Me dedico a jugar y mi equipo se encarga de eso. La realidad dista mucho de lo que se ha publicado. Tenemos relación con gente de San Sebastián y a través de ellos se nos ofreció la posibilidad de domiciliar las sociedades en GIpuzkoa. Había unas ventajas fiscales, pero siempre dentro de la legalidad”, reconocía en Televisión española, Pero según continuó, luego no hubo ventajas y no merecía la pena: ““Mal aconsejados, las sociedades se domiciliaron allí y las ventajas no fueron tales. Decidimos volver a Mallorca y ésta es la situación”. Lo que nunca ha hecho es tributar fuera de España, como si ha sucedido con otros deportistas. Es un asunto cerrado que ahora vuelve a salir, cuando ha ganado, por Bildu: “Los ingresos primero tributan en el lugar de origen y luego en España. Me cuesta mucho decirlo, pero las sociedades durante el tiempo que han estado allí han pagado más de 20 millones de euros, y yo a nivel personal he pagado una cifra muy similar. Son muchos millones en general los que he pagado a este país, que es lo que me toca como ciudadano, y lo he hecho. Me duele mucho verme involucrado en un asunto como éste”, concluía Rafa Nadal.