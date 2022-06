El viral discurso de Nadal en la graduación de los alumnos de su academia: “A veces caeréis una vez, y otra y otra...”

La proeza de Rafa Nadal de conquistar su decimocuarto Roland Garros sigue dando que hablar. El ex tenista francés Guy Forget considera que lo conseguido por el español es “la mayor hazaña de toda la historia del deporte”. “Está por encima de Ali, Pelé o Jordan. Intenta encontrar en una disciplina tan popular como el tenis, no en un deporte que tiene 25 licencias en el mundo, un campeón que sea capaz de ganar 14 veces el torneo más duro que existe en el planeta. Cuando Borg lo hizo seis veces dijimos que era monstruoso y nadie lo repetiría. Sampras ha ganado 14 títulos de Grand Slam.... Nadal ha ganado Roland Garros 14 veces”, opina Forget.

El zurdo continúa pendiente del tratamiento que se ha hecho en el pie izquierdo, donde tiene una lesión crónica, para intentar jugar en Wimbledon, donde no participa desde 2019, y mientras sigue con otras actividades como presidir la graduación de los alumbos de la Rafa Nadal Academy. En ese acto, pronunció un discurso que se ha hecho viral. Así se dirige a los alumnos:

“Los grandes objetivos en la vida no se consiguen de un día para otro, se consiguen luchando, peleando y aprendiendo de las caídas. Estoy convencido de que todos vosotros vais a ser grandes profesionales, y lo más importante, buenas personas. Pero también os digo por experiencia que en el camino os vais a encontrar con momentos que quizá no esperabais y con decepciones que os harán dudar probablemente de todo. Son estos los momentos en los que debéis apoyaros en vuestra familia, vuestros amigos y las personas de confianza que os recordaran cuáles eran vuestros sueños y vuestros objetivos, para volver a soñar con ellos. Fracasar sólo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear. A veces caeréis una vez, y otra vez y otra vez, pero es entonces cuando tenéis que ser humildes y aceptar que a veces las cosas no salen como queremos, por eso en una sociedad que normalmente se inclina por las cosas a corto plazo, yo prefiero reivindicar dos virtudes que parece que están un poquito pasadas de moda: la humildad y la perseverancia. Si sois pacientes y tenéis la persistencia y el optimismo necesario para no rendiros, tendréis mucho ganado en esta vida, no lo dudéis. Pero también os digo que las virtudes no llegan de inmediato, también hay que trabajarlas en el día a día, en vuestra actividad cotidiana, siendo puntuales, haciendo lo que toca, entrenando cada día, teniendo respeto y obediencia a vuestros padres, siendo generosos con vuestros amigos, siendo tolerantes con los que os rodean. Son esas pequeñas cosas las que al final marcan la diferencia y las que os harán mejores profesionales y grandes personas para la sociedad”.

El decimocuarto Roland Garros es además el vigésimo segundo Grand Slam para el balear, por lo que pone ya dos de distancias con sus competidores por la Historia, Roger Federer y Novak Djokovic. Comenzó 2022 con los tres empatados a 20 y el balear se ha llevado los dos disputados en 2022, el Open de Australia y Roland Garros, lo que también ha dado lugar a otro vídeo del museo que hay en su Academia, porque el currículum de sus grandes logros tienen que ir cambiándolo constantemente.

Nadal intentará llegar a Wimbledon, donde ha sido campeón en dos ocasiones: 2008 y 2010. Y ha disputado otras tres finales (2006, 2007 y 2011). En sus dos últimas participaciones ha llegado también lejos, a las semifinales, frenado en 2018 por Djokovic con un 10-8 en el quinto set y en 2019 por Federer. En 2020 no hubo por la pandemia y en 2021 Rafa no pudo jugar por lesión. Está claro que si acude es porque el tratamiento en el pie ha ido bien, y entonces será uno de los aspirantes a ganar. Djokovic, campeón de las últimas tres ediciones, es el favorito, aunque anímicamente puede estar tocado tras su derrota en cuartos de Roland Garros.