Nadal se salva de la crítica más dura y despiadada hecha jamás a Djokovic y Federer

Ion Tiriac es uno de los personajes más conocidos en el mundo del tenis. Exjugador, exentrenador y uno de los empresarios más importantes del circuito, el rumano, de 83 años, no suele dejar indiferente a nadie con sus declaraciones. En una entrevista concedida a claytenis.com, Tiriac encumbró a Rafa Nadal, al que señaló como el más grande, y criticó a Novak Djokovic y Roger Federer quizá como nunca antes lo había hecho nadie. También tuvo buenas palabras para Carlos Alcaraz, al que señaló como el “futuro número uno”.

“Rafael Nadal es el mejor de todos. Ni Novak Djokovic ni Roger Federer están a su altura. En el partido ante Djokovic, Nadal jugó muy, muy bien. Ganarle de esa manera a Djokovic, número uno del mundo… Nadal va a ser por siempre el número uno del mundo. No se le puede comparar. Tampoco con Federer, para mí”, declaró Tiriac.

Pero los elogios del rumano a Nadal no se detuvieron ahí: “Para mí es un tipo, como persona… Yo no puedo solo considerar los Grand Slam, como pega este golpe, como pega el otro… El ser humano que es Nadal… Y, además, no vas a ver nunca, ni en tu vida ni en la vida de tus hijos, alguien ganando 14 veces un torneo de Grand Slam. O 15. Porque seguro que va a probar el año que viene”.

Tiriac también tuvo palabras para Djokovic y Federer a los que criticó con dureza. “Djokovic ha cometido un error fatal, fatal con el tema de la vacuna. Fatal. Por su imagen, una pena, porque es un jugador sensacional. Quiere ser una personalidad, pero no tiene el carisma de Nastase, de McEnroe. Entonces es un poco más difícil. Pero sin duda que es un gran jugador y un gran trabajador. ¡Pero no es Nadal!”.

Más duro fue el rumano con Federer, que trabaja para superar sus problemas físicos y volver a jugar. El suizo no juega desde que lo hiciera en Wimbledon en 2021 y Tiriac piensa que su regreso tiene un gran riesgo: “Puede jugar al tenis para divertirse. Que sería una gran cosa. Aunque, atentos: sería una lástima que hiciera el ridículo”.

“Lo veo como peligro, porque tanto tiempo sin jugar… Y él también comete errores. Venir a Roland Garros el año pasado y abandonar diciendo que no, que quiere preparar Wimbledon… ¿Cómo puede permitirse decirle a un Grand Slam como Roland Garros que va a abandonarlo por Wimbledon? Ve a Wimbledon directamente, y ya está”.

Más amable fue con Carlos Alcaraz, al que señaló como “futuro número uno”. “Y espero que sea también un gran personaje, porque el tenis va a necesitar un gran personaje en el lugar de estos tres que se van”, añadió.