McEnroe pone fecha a la retirada de Federer

El extenista estadounidense John McEnroe, actual comentarista de Eurosport, concedió una entrevista al diario italiano La Reppublica en la que puso fecha a la retirada de Roger Federer. El suizo no juega un torneo desde Wimbledon en 2021, donde fue derrotado por el polaco Hurkacz en cuartos.

“Roger dijo que jugará en Basilea. Tengo el presentimiento, aunque quizá me equivoque, de que se despedirá en su casa. A menos que se sienta bien, entonces tal vez probará en el Abierto de Australia y luego, quién diablos sabe, hará retroceder el reloj. Veremos qué termina pasando”, declaró McEnroe. “Mi ídolo siempre fue Rod Laver, pero Federer es un fuera de serie. Hace cinco o seis años ya se había tomado seis meses de descanso, ¿no? Y pensó que se había acabado, que no había manera de ganar otro Grand Slam. Y luego lo ganó”, añadió el estadounidense. El ATP 500 de Basilea se celebrará del 22 al 30 de octubre.

El pasado mes de abril, Federer publicó en sus redes sociales unas imágenes entrenando que invitaron al optimismo a sus seguidores sobre su reaparición. “La rehabilitación va genial”, escribió el suizo para acompañar esas fotos.

En mayo, Caminada Magazin publicó una entrevista con Federer en la que el tenista habló de su recuperación y de su futuro. “Estoy esperando el visto bueno de los médicos. Estoy dispuesto a darlo todo de nuevo. Me siento como un caballo de carreras que quiere correr. En verano, espero poder avanzar a toda velocidad. Estoy deseando llegar a casa por la noche después de un duro día de entrenamiento y estar completamente agotado”, aseguró el suizo.

Durante la entrevista, Federer repasó el estricto programa de entrenamiento que sigue: “Al igual que con un coche, hay que girar mil tornillos hasta que el motor funcione bien. En la actualidad, la movilización, los estiramientos y el calentamiento duran unos 45 minutos por la mañana. Después de eso, vamos a las instalaciones. Allí calentamos en la cancha durante media hora. Después de eso, como, estiro, refuerzo los tobillos con cintas, y vuelvo a calentar, hago gimnasia y ejercicios de velocidad explosiva. Cuando finalmente juego, he pasado dos horas y media cuidando mi cuerpo”.

El suizo apuntó que no solo hace rehabilitación para volver a jugar, sino para poder llevar una vida normal cuando se retire: “Me juré a mí mismo que no estaría completamente roto al final de mi carrera. Después quiero esquiar con los niños, jugar al fútbol con los colegas. Por eso estoy haciendo rehabilitación ahora, no sólo para el tenis. También para la vida después de mi carrera”.