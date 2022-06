“Se siente inmortal”, así explica el secreto de Nadal uno de sus rivales

Rafa Nadal acostumbra a asombrar a los aficionados, pero también a sus rivales, como demuestran las declaraciones de Stefanos Tsitsipas, uno de sus mayores rivales y número seis del mundo en la actualidad. El griego mostró su admiración hacia Rafa después de lograr su decimocuarto título de Roland Garros.

“Respeto mucho lo que hizo en Francia, jugar con un pie prácticamente roto. Son circunstancias que le hacen sentir como si fuera inmortal”, reconoce Tsitsipas. Nadal jugó en Roland Garros infiltrándose media hora antes de cada partido para combatir el dolor que le provoca su lesión en el pie.

Destaca Tsitsipas “el nivel de intensidad que es capaz de alcanzar en momentos en los que es muy incómodo jugar con dolor. Sería muy difícil para la mayoría de los jugadores competir con esas condiciones físicas”, asegura.

“Nos hemos acostumbrados a ver a Rafa que no está en condiciones de jugar y ganar torneos de Grand Slams. Ahí es donde los rivales deben tener más cuidado. Cuando dice que no puede jugar y que tiene problemas en los pies es cuando siento que el más peligroso”, explica el tenista griego. ·”De alguna manera es psicología inversa”, añade.

Y no tiene dudas de que el tenista español, el que más Grand Slams ha ganado en la historia en el circuito femenino, es uno de los favoritos para ganar en Wimbledon el que sería su título número 23 de los grandes. “Aunque no haya jugado partidos en hierba este año estoy seguro de que podrá adaptarse. Es Rafa”, explica de manera sencilla.

Tsitsipas, que acaba de ganar en Mallorca su primer título sobre hierba, se mira en el espejo de Feliciano López. “Lo admiro, especialmente cuando se trata de jugar en césped. Parece muy cómodo y confiado jugando sobre hierba. De hecho, es uno de los jugadores en activo que más victorias tiene sobre hierba”, asegura. ”Creo que mi juego es muy similar al suyo. Probablemente su juego sea un poco más agresivo y arriesgado. Saca y volea mucho más que yo. Somos buenos amigos, hablamos”, dice en declaraciones recogidas por puntodebreak.com.

El griego espera mejorar el rendimiento de sus dos últimas participaciones en Wimbledon. “No fueron buenas. Solo quiero ver algo diferente. Hay que empezar por ahí, tal vez en la segunda semana podamos volver a evaluar las cosas y recalibrar el enfoque”, dice. ”Creo que puedo. Mi tenis es adecuado para eso. Me gusta trabajar duro, así que no veo ninguna razón para no llegar porque soy capaz con mi tenis, con mi mentalidad y con mis habilidades”, añade.