Horario y dónde ver en TV el Alcaraz-Khachanov de cuartos de final de Hamburgo

Carlos Alcaraz superó por 7-6 (7/4) y 6-3 al serbio Filip Krajinovic en una hora y 52 minutos en la segunda ronda del torneo ATP 500 de Hamburgo, que se juega en tierra batida, y ahora se cita con el ruso Karen Khachanov en los cuartos de final.

El partido entre Alcaraz y Khachanov se disputará este viernes en la pista central de Hamburgo después del duelo entre el también español Alejandro Davidovich y el italiano Lorenzo Musetti. El encuentro entre Davidovich y Musetti no comenzará antes de las 14:30 (hora peninsular española) y a continuación se jugará el Alcaraz-Khachanov. Todos los encuentros se podrán ver en directo en los canales de deportes de Movistar+. El ganador del Alcaraz-Khachanov se cruzará en semifinales con el vencedor del choque entre el eslovaco Alex Molcan y el croata Borna Coric. En la otra semifinal se medirán el ganador del Davidovich-Musetti contra el vencedor del duelo entre el ruso Asian Karatsev y el argentino Francisco Cerundolo.

Alcaraz reconoció que tuvo que emplearse al máximo para vencer a Krajinovic. “He tenido que jugar uno de mis mejores partidos para poder ganar a Filip Krajinovic. Estoy muy contento con mi actuación y con poder estar en los cuartos de final de este torneo”, aseguró el murciano en declaraciones que recogió EFE. “Fue un partido muy duro porque Filip es un gran jugador y lo ha demostrado desde el principio hasta el final. Me ha obligado a hacer un gran partido. Tuvo grandes ocasiones de ganar el primer set, pero no aprovechó las oportunidades y no lo logró. Me dio la oportunidad de mantenerme en el set y poder ganarlo en el ‘tie break’. Ha sido muy igualado”, añadió el español.

Sobre su rival en semifinales, el ruso Khachanov, Alcaraz apuntó que será un partido complicado: “Conozco a Karen Khachanov y puede jugar un tenis de muy alto nivel. Está jugando muy bien. Va a ser un gran partido, muy difícil. Tiene un gran servicio. La victoria ante Krajinovic me da mucha confianza”.

Alcaraz y Khachanov, número 26 del ranking, se han enfrentado solo una vez. Fue en los octavos de final del pasado Roland Garros y el español ganó por 6-1, 6-4 y 6-4. Profesional desde 2013, el ruso ha ganado cuatro títulos en su carrera, todos en pista dura. Uno de sus entrenadores es el español Pepo Clavet, que comparte esta tarea con el croata Vedran Martic.