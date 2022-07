Djokovic se inscribe en el US Open y recibe una contundente respuesta de la organización

Novak Djokovic se ha inscrito en el US Open, que comienza el próximo 29 de agosto, pese a que al no estar vacunado contra la covid-19 no puede entrar en Estados Unidos. Después de conocerse la inscripción del tenista serbio, la organización respondió con un contundente comunicado en el que dejó clara su posición al respecto.

“De acuerdo con el libro de reglas de Grand Slam de la ITF (Federación Internacional de Tenis), todos los jugadores elegibles se inscriben automáticamente en los cuadros principales de individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del torneo. El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, expresó la organización.

Djokovic no está vacunado, ni piensa vacunarse, por lo que solo podría entrar en el país para disputar el torneo con un permiso especial. “No estoy vacunado y no pienso vacunarme, así que la única buena noticia que puedo tener es que eliminen la vacunación obligatoria para entrar en Estados Unidos o la exención. No creo que una exención sea realista. Nunca iría a un país sin tener los documentos necesarios para entrar. Si consigo la autorización para entrar en EE.UU., iré allí con mucho gusto, de lo contrario no será el fin del mundo. Todavía me siento joven, así que tengo muchas posibilidades por delante”, declaró el tenista serbio después de ganar el torneo de Wimbledon.

En una reciente entrevista, la extenista Martina Navratilova, ganadora de 18 Grand Slams en categoría individual, mostró su desaprobación por el comportamiento de Djokovic: “Está convencido de que hizo lo correcto. No estoy de acuerdo con Nole en esto, pero es libre de hacer lo que quiera. Creo que esta iniciativa no ha ayudado al tenis. Creo que debería dar un paso atrás y dedicar su energía a algo que realmente ayude a nuestro deporte”.

De confirmarse la ausencia de Djokovic del US Open, Rafa Nadal tendría la oportunidad de ampliar su distancia como el tenista masculino con más Grand Slams ganados. El español suma 22 grandes, por los 21 de Djokovic y los 20 del suizo Roger Federer, que tampoco jugará en Estados Unidos, ya que sigue de baja por lesión. Djokovic ha ganado en tres ocasiones el US Open, en 2011, 2015 y 2018. En la pasada edición perdió la final contra el ruso Daniil Medvedev.