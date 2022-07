Empiezan las presiones para dejar a Djokovic jugar el US Open: “Tiene que estar sí o sí”

Djokovic no pudo jugar en Australia pese al circo que se montó por su llegada al país. Estuvo retenido y se tuvo que marchar sin empezar el torneo, en Roland Garros le ganó Rafa Nadal en los cuartos de final, pero en Wimbledon se vengó de todo al derrotar en la final a Kyrgios. Queda el US Open, pero sin vacunarse y sin intención de hacerlo, Djokovic no va a poder estar en el último Grand Slam del año. No podrá medirse con Rafa Nadal para ver si el español consigue el tercero o el serbio el segundo. Es una batalla que sólo se ha dado en Francia.

Sin embargo, ya han empezado los movimientos para que Estados Unidos haga una excepción y busque la fórmula para admitir al serbio. Una de las voces que más alto y claro ha hablado ha sido McEnroe, en la web tennis365: “Tenemos que encontrar una manera para que Novak Djokovic pueda jugar el US Open. ¿Cómo es posible que un campeón de sus características no pueda jugar el torneo? Acaba de ganar Wimbledon. Es un gran campeón y debería estar sí o sí en el cuarto y último Grand Slam del año”, ha asegurado el que fuera uno de los mejores tenistas de Estados Unidos. El problema es que es un debate con más fondo del que parece, porque también es un debate acerca las vacunas: “No estoy de acuerdo con su decisión de no vacunarse contra el coronavirus, pero la respeto. Es uno de los deportistas más en forma del mundo y todas sus decisiones estarán siendo observadas con muchísima atención”, continuaba McEnroe.

Para él, un torneo tan importante no puede plantearse sin la presencia de uno de los tenistas más en forma. Según su punto de vista, quien pierde por la ausencia del serbio es, principalmente, el torneo más que el jugador: “Ahora hay muchas personas que afirman que la culpa de que Nole no juegue el US Open es él mismo. Ya ha sido deportado de Australia y ahora parece que la situación es la misma. Espero que alguien pueda encontrar la manera de resolver esto. Es una locura que Novak se pierda el US Open viendo su actual estado de forma”.

Pero Djokovic tampoco cede. Frente a gran parte de la humanidad, que se vacunó para evitar la expansión de la vacuna y que el coronavirus siguiese siendo tan grave, el serbio forma parte de la minoría que no quiere vacunarse. Es verdad que, a diferencia de otros, no va dando lecciones acerca de la “maldad” que, dicen, lleva implícito vacunarse, pero no cede ni un milímetro respecto a eso. Si le permiten jugar en Estados Unidos será sin que él se mueva un centímetro de su postura.

Para McEnroe eso no es importante. Para él, a estas alturas, el torneo no puede ser tan estricto y hay que buscar las soluciones para que Djokovic pueda competir: “No hay absolutamente ninguna razón en esta etapa de la pandemia para no permitir que Djokovic juegue en el US Open 2022. El gobierno de los Estados Unidos y la USTA deben trabajar juntos para permitirle jugar. Si los jugadores estadounidenses no vacunados pueden jugar, se debe permitir que Djokovic juegue también. Es una de las leyendas de este deporte. ¡Hazlo suceder, USTA!”, asegura.