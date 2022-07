El tremendo enfado como nunca de Alcaraz tras el robo del árbitro en la final contra Musetti en Hamburgo

En un partido my duro, Carlos Alcaraz estuvo con vida hasta el en la final de torneo de Hamburgo contra Musetti. El español perdió el primer set y estuvo contra cuerdas en el segundo, pero sobrevivió. No tuvo tanta fortuna en el último, donde peleó sin suerte hasta el final y cayó 4-6, 7-6 y 4-6

Fue un partido tan difícil como se suponía y más cuando el español tuvo tampocoa favor al juez de silla, que en un momento delicado, en el segundo set, cuando se podía haber puesto 0-30 y romper el saque del rival, tomó una decisión inexplicable que enfadó como nunca a un tenista tranquilo como Alcaraz.

El español hizo una dejada y el italiano ha intentó llegar, pero fue imposible, la pelota pegó el segundo bote y justo ahí, consiguió conectar la raqueta y responder. Era, evidentemente punto para Carlos, pero el juez de línea no lo quiso ver y no se lo dio. Alcaraz protestó durante mucho tiempo, diciendo que era “imposible, imposible” y se le vio enfadado como nunca en una pista de tenis. Estaba tan metido en el partido que no daba crédito a lo que decía el árbitro.

🎾 Cinco bolas de partido ha salvado Alcaraz contra Musetti en la final de Hamburgo



😱 Y con este punto que le han robado cuando estaba 4-5 abajo y saque para el italiano



🇪🇸 Alcaraz gana el segundo set en el tie break y nos vamos al terceropic.twitter.com/1zZUIwsRdk — Carlos Ganga (@CarlosGangaG) July 24, 2022

Después, Musetti siguió jugando como si nada. Es posible, pues ya lo ha demostrado, que si la jugada hubiese sido del español, este habría hecho algo para no llevarse un punt oque no era suyo. Pero Musetti sabía del peligro del español y no quería cederle ni un milímetro, aunque fuera con trampas.

Fue uno de los momentos claves del partido, pues podía pasar que después de eso Alcaraz perdiese la concentración, enfadado y con ganas de venganza, que no eligiera bien los golpes, llevado más por el resentimiento que por el tenis. pero pese a su juventud, el tenista siguió a lo suyo, resistiendo en las malas e intentando sacar ventaja en los buenos momentos. Hasta que al final cedió.

Fue un partido igualadísimo, en el que el primer set el italiano Musetti logró sacar algo de ventaja, pero que después, durante toda la segunda manga y en el comienzo de la tercera, los dos tenistas se marcaron, sin dejar ni un respiro al rival. El partido prometía emocionante y fue de verdad, para disfrute de los aficionados que están presentes en Hamburgo.

Alcaraz, que ahora mismo es el quinto en el ranking, buscaba ser el cuarto y ganar su quinto torneo del año. Será en tierra, igual que en el Mutua Madrid Open, en Barcelona y en Río de Janeiro, títulos que ha cosechado este 2022 junto al Masters 1.000 de Miami, en pista dura. No pudo ser

Aspiraba Carlos Alcaraz al quinto título de la temporada, el sexto de su carrera porque hace uno año estrenó su palmarés en Umag (Croacia). Además, si consiguía hacerse con el tercer set, sería el jugador que más ganancias hubiese durante este año. Se quedó a un paso de lograrlo, pero se defendió con fortaleza durante un partido espectacular y con mucho ritmo por parte de ambos tenistas.