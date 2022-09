Así terminó Nadal sangrando por la nariz en su partido contra Fognini en el US Open (vídeo)

Nadal lo había pasado mal en su partido de segunda ronda contra Fognini. Perdió el primer set y llegó a ir tres veces break abajo en el segundo, pero no se fue del encuentro, enderezó la situación y llegó al cuarto parcial con todo controlado. Iba 3-0, ya con una rotura arriba, pero al encuentro le faltaba todavía otra giro de guión:

El colmo de la mala suerte 😬



La raqueta rebota en el suelo y le acaba propinando un golpe tremendo a Nadal en la nariz 💥



Tuvo que ser atendido, pero parece que ya está bien 💪#USOpen pic.twitter.com/2UbfPoawTC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2022

Nadal tiró la raqueta al suelo y se fue corriendo a la silla. ¿Qué había pasado? En la repetición se vio perfectamente: después de tener que estirarse para devolver con un revés una bola dura del italiano, la raqueta golpeó en el suelo y rebotó y el marco se estrelló directamente contra su nariz. Empezó a manar un poco de sangre. Rafa lanzó la raqueta al suelo, se llevó las manos a la cabeza, salió disparado hacia la silla de los descansos y se tumbó en el suelo a la espera de que llegara el médico. Tardó un poquito. Le limpiaron la herida, mientras él se mantenía con los ojos cerrados, e incluso le terminaron colocando un apósito para que dejara de sangrar.

Fue una acción de pura mala suerte. Su regreso al encuentro fue recibido con una ovación del público que poblaba la pista Arthur Ashe, la más grande del mundo, que tiene al español como uno de sus ídolos. El partido, que estaba controlado, amagó con complicarse, más por la incomodidad de la situación que por la gravedad de la herida. El balear pareció quedarse frío. Perdió el juego al resto sin ofrecer demasiada oposición y después con su saque se vio 15-40. Fognini vio la oportunidad de regresar a la vida, pero Rafa no le dejó y al salvar esas dos pelotas de rotura y cerrar el juego con un saque y una volea, puso rumbo a la tercera ronda del US Open, donde busca su vigésimo tercer Grand Slam. Sigue sin perder un partido en un torneo Grande este curso Rafa, ya que en Wimbledon no pudo disputar las semifinales contra Kyrgios por la rotura abdominal y de Australia y Roland Garros salió victorioso.

“Estaba un poco mareado y dolorido”, narraba después del encuentro Nadal. De ahí que se tumbara en el suelo. Pero estaba de buen humor después de haber sacado adelante una situación complicada. Le preguntaron si era la primera vez que le pasaba, y respondió: “Me había pasado con los palos de golf, pero nunca con la raqueta”.