Ya son tres los españoles en la cuarta ronda del US Open. A Carreño y Davidovich se sumó Alcaraz después de deshacerse en tercera ronda de un peleón Jenson Brooksby. El estadounidense terminó rindiéndose después de dos horas y media de pelea (6-3, 6-3 y 6-3 en dos horas y 11 minutos). Carlitos se adentra en la segunda semana del torneo y le espera el ganador del Cilic-Evans.

El tenis de Alcaraz ha conquistado Nueva York. Ya dio un aviso en la pasada edición cuando se cargó a Tsitsipas y este curso han bastado tres partidos para que el público de la Arthur Ashe se enamore del murciano. Los estadounidenses, tan dados al espectáculo y al consumo de “highlights”, han encontrado al jugador perfecto con Carlitos. El monólogo que protagonizó en los dos primeros sets dejó al larguilucho Brooksby con seis juegos sumados. Cuando parecía estar en condiciones al menos de prolongar el partido después de sumar los tres primeros juegos del tercer set volvió el huracán Alcaraz. Encadenó seis juegos seguidos con una voracidad que asusta. No hay partido en el que no deje mínimo media docena de puntos asombrosos. En tercera ronda no fue una excepción y lo que está por llegar.

Muguruza rozó los octavos

Garbiñe Muguruza estuvo muy cerca de alcanzar la segunda semana en Nueva York. La ex número uno del mundo tuvo dos bolas de partido ante Petra Kvitova, pero terminó cayendo en dos horas y 39 minutos por 5-7, 6-3 y 7-6 (12/10). En una temporada decepcionante, Muguruza estaba recuperando sensaciones en el US Open, pero no pudo concretarlas ante la checa, dos veces ganadora en Wimbledon y número 21 del mundo.

El inconsistente curso de la dos veces ganadora de Grand Slams queda reflejado en una estadística demoledora: no ha encadenado tres partidos seguidos ganados en este 2022. El primer set alimentó las opciones de la española, pero Kvitova no se vino abajo y recuperó la agresividad con que arrancó el partido. Con el choque equilibrado, la fragilidad de la actual Garbiñe la pudo condicionar, pero ella se rebeló. Llegó a situarse con 5-2 y servicio para meterse en octavos. No lo concretó, pero tuvo una oportunidad todavía más clara. Con 6-5 tuvo dos bolas de partido al resto. Kvitova anuló la primera con un saque directo. La segunda fue una derecha de la española que se estrelló en la red. En el desempate mandó Kvitova. A la cuarta bola de partido mandó a Muguruza a casa.