Así es Megan Lucky, la joven cervecera del US Open

Ni siquiera la imagen de Kyrgios rompiendo raquetas y largando todo tipo de maldiciones por su boca ha logrado hacerle sombra. La sensación del Us Open que se está disputando en Estados Unidos es una mujer que, en las gradas, bebe cerveza. De un trago. En cuanto la enfocan las cámaras, coge el vaso que tiene al lado y sin respirar, se lo bebe en segundos ante el delirio del público. Megan Lucky se ha convertido en una estrella de las redes sociales tras repetir su fórmula ganadora en el US Open 2022 cuando la cámara la captó en la tradicional toma de los aficionados en la grada.

La Influencer, nativa de Nueva Jersey saltó a la fama en 2021 cuando apareció en las pantallas, envió saludos, tomó su vaso y se tomó su cerveza en segundos, arrancando la sonrisa y ovación del púbico en la arena estadounidense. Y es que solo necesito 7.37 segundos para convertirse en la reina del torneo. y en 2022, lo ha vuelto a hacer. Lucky escribió: “@USopen, no pensaste que me olvidaría de ti, ¿verdad?”. “Sabía que esto iba a pasar y juré que este año iba a ser más lento, pero, maldita sea, está mucho más cerca de lo que creía”, añadía con humor sus redes sociales.

Sus vídeos se han vuelto virales y están en todas las redes sociales. Incluso apareció en la cuenta oficial de Instagram del US Open en la que publicaron un video de ella diciendo: “parece que se está convirtiendo en una tradición en este momento” con un emoji de salud.

Aluvión de seguidores

Megan, que en unas horas ha pasado de 39.000 seguidores a 68.000 en Instagram, define a la red social como un lugar en donde muestra cómo se toma “unas cervezas”, entre otras cosas. ”Un lugar donde tómate unas cervezas 🍻 * publicar mis momentos favoritos 📸 * intentar ser gracioso 🤡 * elegir mis mejores ángulos 📐 o trabaja en ser más sensible 🙈” se puede leer en su “bio”.

La joven suele publicar recetas, sus viajes a ciudades como París o Barcelona y los paseos idílicos junto a su novio. Pero si hay algo que enloquece a sus seguidores, que aumentan como la espuma, son sus atrevidos posados en biquini donde muestra un cuerpazo a prueba de “birras”. Jamás beber una cerveza resultó tan rentable, al menos en popularidad.

Aunque la joven tampoco ha podido escapar de las críticas. Si bien la mayoría de los fans enloquecieron con su video, otros cuestionaron a los organizadores del torneo por promover el consumo excesivo de alcohol. Uno escribió: “¿Por qué estamos “orgullosos” o impresionados de que alguien tome una cerveza caliente en un vaso de plástico? Esto se llama beber en exceso y ocurre en casi todos los campus universitarios. No es saludable, no es impresionante y ciertamente no es un modelo a seguir para los jóvenes entusiastas de los deportes».