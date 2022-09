Alcaraz, Kyrgios, la mujer que bebe cerveza y el rapero que se corta el pelo: las locuras del US Open

Carlos Alcaraz ya es una estrella y ha dejado en el US Open una huella imborrable pase lo que pase en las semifinales del torneo. Ha hecho disfrutar al público del torneo como pocas veces. Su batalla contra Sinner ha sido épica e inolvidable. “Ha sido el partido más largo de toda mi carrera, el partido más exigente de toda mi carrera, hemos desplegado un nivel extraordinario tanto Jannik como yo, un nivel muy alto también en lo físico y en lo mental”, aseguraba después del encuentro, feliz y cansado con lo vivido. “Espero que la gente lo haya disfrutado desde aquí y desde su casa. Yo sabía que el ritmo estaba siendo muy alto, pero estaba cómodo, pocas veces en mi vida he sentido este ritmo de juego. Me he encontrado muy bien, gracias a eso he podido sacarlo adelante”, continuaba.

El español y los aficionados van a recordar este Us Open durante toda la vida porque nos ha dejado ´golpes del tenista que no sabíamos que se podían dar. Ha hecho cosas increíbles para los demás, pero no para él. “Siempre digo lo mismo, uno tiene que creer en uno mismo todo el tiempo, la esperanza es lo último que puedes perder”, continuaba. He creído en mis opciones, en mi juego, sabía la dificultad que tenía darle la vuelta al marcador en un partido así, los partidos en estas rondas de Grand Slam siempre son muy duros, pero he conseguido mantener la calma y permanecer en el partido. La clave ha sido esa, creer en mí mismo”.

Carlos Alcaraz ha conseguido que el tenis vuelva a ser el protagonista porque el sentido del espectáculo de lo estadounidenses es tal que lo convierten todo en un show. Lo que ocurre en la pista, pero también lo que ocurre en las gradas. Si Alcaraz está siendo la novedad y lo que atraen en las pista, Megan Lucky ha sido la gran estrella el día que estuvo en la grada y cuando la enfocaron las cámaras se bebió un trago de cerveza, como hizo el año pasado. Ha doblado su número de seguidores en las redes sociales y ha reconocido quién es su tenista favorita: Serena Williams.

Pero Lucky no es la única que ha llamado la atención. Lo último ha sido un youtuber que decidió cortarse el pelo mientras Kyrgios jugaba su partido. Sabía que iba a llamar la atención y también que en un partido de tenis da tiempo a todo. Así que se puso a ello. “Cuando alguien lo vio, la seguridad se dirigió a los dos individuos. Fueron escoltados fuera de sus asientos y luego fuera del recinto por interrupción del juego”, aseguró el portavoz del torneo.

JIDION GETTING A HAIRCUT AT THE US OPEN 🤣 @Jidion6 pic.twitter.com/wNbTMyIFsF — SportsCenter (@SportsCenter) September 7, 2022

Ji Dion tiene más de 5,8 millones de suscriptores en YouTube. Uno de sus vídeos más populares es el de él cortándose el pelo durante una conferencia universitaria, que sólo ese vídeo tiene casi 8 millones de visitas. También se ha cortado el pelo en un partido de la NBA. Cada uno labra su éxito como puede.