Toni Nadal ve “complicado” el viaje de Rafa al Open de Australia tras su paternidad

A pocas semanas para la conclusión de la temporada en la ATP gran parte de los jugadores del circuito ya tienen trazados sus planes para el próximo curso. La primera gran cita será el Open de Australia. Toni Nadal, ex entrenador y tío de Rafa, ha realizado unas declaraciones en el Majorca Daily Bulletin sobre el estado actual de su sobrino después de haber sido padre: “Tanto Rafa como Xisca están muy felices. Ella ha tenido que descansar en las últimas semanas pero no era nada malo. Rafa está bien y muy emocionado y estoy seguro de que será un gran padre. Llevará el mundo del deporte y la paternidad con total normalidad. No es un tipo especial. Muchos otros deportistas como los futbolistas también hacen esto. Cuando tenga que ir por primera vez a Australia será complicado al estar lejos de su hijo, pero al final es el precio que tienes que pagar”.

Rafa defenderá en Melbourne los 2.000 puntos que sumó en la pasada edición al proclamarse campeón en una final memorable ante Daniil Medvedev. El que tiene bastante más complicada su presencia en el primer Grand Slam de la temporada es Novak Djokovic que en un principio tiene prohibida la entrada en el país hasta 2025.

Al margen del torneo “aussie”, Nadal va a participar en noviembre en un encuentro de dobles mixto con la ex tenista argentina Gabriela Sabatini durante el torneo de exhibición que disputará el español en Buenos Aires. En un guiño hacia el número 2 del circuito masculino, la mejor tenista argentina de la historia, ganadora del Abierto de Estados Unidos de 1990, publicó en sus redes sociales un video en el que “por la admiración” que siente hacia él le ofrece jugar un partido de dobles mixto. “Qué bueno que venís a Argentina a jugar la revancha con Casper”, comenzó el mensaje, que fue grabado con la tenista raqueta en mano y sobre una pista de tierra batida.

La ex tenista de 52 años se refería así al duelo de exhibición que disputará Nadal con el noruego Casper Ruud dentro de una gira por América Latina, que los llevará también a Bogotá, Quito, Belo Horizonte (Brasil) y Ciudad de México.

Sabatini llegó a ser número 3 del mundo en una época dominada por otras dos grandes del tenis femenino: la alemana Steffi Graf y la serbia nacionalizada estadounidense Monica Seles. En su palmarés, además del US Open, figuran otros 26 títulos, incluidos dos Campeonatos WTA (Masters). Además fue subcampeona olímpica en Seúl’88 y fue finalista del US Open en 1988 y de Wimbledon de 1991, en ambas finales derrotada por Graf.