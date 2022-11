El ex tenista que se solidariza con la jugadora brutalmente golpeada: “Mi padre me pegaba hasta desmayarme”

La ciudad de origen de Novak Djokovic, uno de los referentes del tenis mundial, se convirtió en el epicentro de un repudiable episodio que está recorriendo el mundo. En Belgrado, una joven de 14 años recibió una brutal paliza por parte de su padre y entrenador.

Las imágenes en cuestión fueron compartidas por el activista serbio contra el maltrato infantil, Igor Juric, a través de sus redes sociales. En ellas se pudo ver a un hombre adulto golpeando a una joven hasta tirarla al suelo. “Puedo decir que estoy un poco conmocionado, esto es una de las muchas cosas terribles que hemos visto. Es importante ver cómo reaccionarán las instituciones, porque se trata de un ciudadano extranjero”, informó Juric mientras compartía la grabación en Twitter.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

Tras la repercusión del indignante suceso, la fiscalía serbia emitió una orden de búsqueda y captura contra el hombre que fue detenido.

Vergonzosa defensa

Lejos de disculparse, tras ser detenido el entrenador admitió los hechos que se ven en la publicación que viralizó el activista serbio contra el maltrato infantil, Igor Juric, a través de sus redes sociales.

El hombre, al que la prensa local llama por las iniciales WL, se presentó ante la Primera Fiscalía General de Belgrado y justificó su agresión con dos argumentos. El hombre dijo que su hija se negaba a continuar con la práctica de la jornada y que “en China es normal” que los niños reciban golpes cuando “saltan” o “desoyen” a los que tienen un cargo superior.

En otro de los fragmentos que se filtró en los medios, el hombre nacido en China afirmó que “solo quería” que la chica tomara nuevamente su raqueta para continuar con los trabajos en la cancha. También agregó ante las autoridades que no tuvo intención de lastimarla, pero que es una tradición en China respetar la jerarquía.

El desgarrador relato de Pérez Roldán

Los hechos han dado la vuelta al mundo generando una ola de indignación y provocando miles de mensajes de denuncia y solidaridad con la joven. Una de las denuncias más desgarradoras ha sido la del ex tenista argentino Guillermo Pérez Roldán, que llegó a ser número 13 del mundo y sufrió en sus propia carnes la violencia por parte de su progenitor. “Ella no se defendió porque la violencia viene de mucho tiempo atrás. Esto sigue sucediendo”, expresó.

En el programa Nosotros a la mañana en eltrece el deportista analizó las imágenes y confesó: “Yo vi el vídeo video. Los que hemos vivido este tipo de maltrato, no actuamos en defensa propia y eso se ve en la chica. Ella no levanta las manos, se sienta y espera que le llegue otra piña. Ustedes no le prestaron atención porque gracias a Dios no vivieron estas cosas. Ella no tiene defensa alguna. Yo después del documental, me junté con mi hermana a hablar un montón de cosas porque también fue víctima. Yo lucho para que estas atrocidades no pasen más”, remarcó sobre la paliza.

Pérez Roldán, que ganó nueve títulos oficiales en su carrera y tuvo que dejar el tenis antes de los 30 años por una lesión crónica en su muñeca derecha (se lastimó la mano por defender justamente a su padre en una pelea callejera), era golpeado sistemáticamente desde muy pequeño, ganara o perdiera.

El tenista incluso grabó el documental documental ‘Confidencial’ en Star+ para explicar los maltratos que sufrió por parte de su padre durante su carrera como tenista y evitar que se volviesen a repetir. “Lo que se ve en el vídeo de la joven tenista es gravísimo: es lo mismo que me pasaba a mí, solo que a mí (mi padre) me rompió los dientes y me pegaba hasta el desmayo. Muchas cosas no las conté porque que el mensaje se pierde. El mensaje es que paremos con esto. (...) Es difícil hacer una vida con tan mal ejemplo. Lucho para que estas atrocidades no pasen más”, concluyó.

Indignación y repudio. Esto no deberia seguir pasando 😡😢 https://t.co/BEy25banst — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) October 31, 2022

La ex tenista Gabriela Sabatini también mostró su indignación por lo ocurrido.