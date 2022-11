Alcaraz da el primer paso para consolidar el número uno del mundo

Alcaraz ha emprendido la defensa del número uno del mundo con una victoria por un doble 6-4 en su estreno en el Masters 1.000 de París-Bercy ante el japonés Yoshihito Nishioka. El siguiente rival del murciano saldrá del duelo entre el italiano Fabio Fognini y el búlgaro Grigor Dimitrov. Con un vendaje negro en su rodilla izquierda por molestias físicas, Carlitos avanzó a unos octavos que le permiten consolidar su número uno mundial al menos hasta el final del torneo. Sólo una victoria de Nadal en el torneo y una derrota de Alcaraz en octavos dejaría a Carlitos sin número uno para las ATP Finals, el torneo que cierra la temporada.

La sorpresa de la jornada llegó con la victoria de Alex de Miñaur ante Daniil Medvedev. El tercer cabeza de serie y que marchaba por la parte del cuadro de Alcaraz no pudo con el australiano y cayó por 6-4, 2-6 y 7-5 en 2 horas y 46 minutos. El finalista en 2020 y campeón el año pasado resistió tres bolas de partido, pero no pudo con la cuarta. De Miñaur se medirá en octavos con el estadounidense Tiafoe, que derrotó, 6-3 y 7-5, al británico Jack Draper. “Sabía que iba a ser una batalla y después de perder las tres primeras oportunidades estaba tranquilo y me dije que tenía que seguir pasara lo que pasara”, aseguró el “aussie” de 23 años que terminó llevándose el partido gracias a una doble falta de Medvedev.

Antes, Stefanos Tsitsipas apeó del torneo al británico Daniel Evans en dos sets, 6-3 y 6-4, después de 80 minutos de partido. Es la vigésima victoria de la temporada del griego en un Masters 1.000 y ahora le espera el vencedor del Norrie-Moutet. En unos hipotéticos cuartos se toparía con Nadal. También selló su pase a octavos el italiano Lorenzo Musetti tras derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4 y 6-2. Ahora le espera Casper Ruud, cuarto del mundo.

El partido más largo de la jornada y de la historia del torneo lo protagonizaron el canadiense Felix Auger-Aliassime, número ocho del mundo, y el sueco Mikael Ymer. Después de tres horas y media de pelea, Aliassime venció por 6-7 (6/8) 6-4 y 7-6 (8/6) y se medirá al ganador del Fritz-Simon. Auger-Aliassime es el jugador más en forma del circuito después de sus victorias en Basilea, Florencia y Amberes.