Las lágrimas de Djokovic después de perder en Wimbledon ante Alcaraz

Novak Djokovic se tomó bastante bien su derrota, pero no pudo terminar su discurso sin llorar. Las lágrimas se le han escapado cuando se ha referido a sus hijos, que estaban en el palco y a los que les dijo que les quería mucho. Al hablar de su familia se ha roto el serbio, que se queda sin Grand Slam y se corta la racha de diez años que llevaba sin perder en la pista central del All England Tennis Club.

"Buenas tardes a todos, no muy buenas para mí, pero sí para Carlos. Qué calidad has demostrado en el final del partido para terminar ganando con tu saque, es increíble.

Es brutal cómo te has adaptado a la hierba con lo poco que has jugado en esta superficie. No es normal evolucionar así en tan pocos partidos en hierba", le decía el serbio a Alcaraz, que no sólo le ganó el torneo sino que además se mantiene como número uno del mundo por delante de Nole.

"Nunca gusta perder estos partidos, pero tengo que estar muy agradecido porque también gané partidos así de apretados en el pasado, con Federer con bolas de partidos en contra, por ejemplo", continuaba Djokovic, asimilando poco a poco lo que acababa de suceder.

Y una de las cosas que sucedió es que se despide de la posibilidad de sumar los cuatro torneos grandes esta temporada. "No estoy triste ahora, quizá sí lo estaré mañana por la mañana", y ahí es cuando se puso a llorar, al agradecer a su familia más cercana que aplaudía desde la grada.