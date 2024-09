La confesión que sacude el tenis: sale a la luz el calvario que se esconde tras la baja de Rybakina

La ex campeona de Wimbledon Elena Rybakina anunció hace unos días su renuncia a los los torneos de Pekín y Wuhan por problemas de espalda. La número cuatro del mundo cosechó muchos éxitos en la primera mitad de 2024, ganando títulos en Brisbane, Abu Dhabi y Stuttgart, pero después se perdió varios torneos por enfermedad y lesión.

Después de alcanzar las semifinales de Wimbledon, se retiró de los Juegos Olímpicos de París debido a una bronquitis y se retiró del Abierto de Estados Unidos en agosto debido a una lesión en la parte baja de la espalda después de ganar su partido inaugural.

"Debido a una lesión en la espalda, lamento tener que retirarme de los próximos torneos asiáticos. Aunque he estado trabajando duro en mi recuperación, mi equipo médico y yo hemos decidido que es mejor dar prioridad a mi salud en este momento", declaró en un comunicado.

Sin embargo, ahora, una periodista rusa ha sacado a la luz el infierno vivido con el entrenador de toda la vida, Stefano Vukov, del que se separó pocos días antes del US Open.

La inesperada ruptura de la estrella kazaja con su entrenador, Stefano Vukov , justo antes del US Open conmocionó al mundo del tenis. Pero ahora, las cosas han tomado un giro aún más intrigante. La periodista rusa Sonya Tartakova ha revelado en una entrevista lo que se esconde tras la decisión de la tenista.

Tartakova asegura que la número cuatro del mundo se enfrenta a un estrés severo como resultado de su relación con su ex entrenador. Atribuyó a este estrés a las últimas retiradas y crisis de salud que afrontó la tenista de 25 años.

“ Mucha gente no entiende la razón de sus problemas de salud. Dicen que tiene problemas de espalda. Esa es la razón oficial. Luego, este año, tuvo problemas de estómago. Pero, como dicen las personas que no trabajaron con ella, pero sí estuvieron involucradas en su carrera profesional, ahora está bajo mucho estrés y todo esto es psicosomático”.

En la charla en el canal de YouTube Tennis Bolshei, Tartakova reveló más detalles intrigantes sobre la relación de Rybakina con su entrenador. "Todas estas dificultades a las que se enfrenta [actualmente] se deben a una gran presión por parte de su ex entrenador Vukov. Dicen que Stefano vino al US Open, que estaba en Nueva York y que estaba dispuesto a seguir trabajando con ella, pero Lena decidió que se separarían debido a una situación muy difícil... No quiero decir grandes palabras, no es la actitud correcta de su mentor hacia ella".

Presión e insultos

La periodista añadió que Vukov se “comía” a Rybakina todo el tiempo y que la situación se convirtió en un círculo vicioso inquebrantable entre la jugadora y su entrenador.

"Está claro que estaban muy unidos, ella consiguió los principales logros de su carrera gracias a su trabajo conjunto, pero sus padres insistieron en que Lena cambiara algo en su vida tenística, porque había presión, insultos y malas palabras hacia ella. Todo el tiempo salían de los labios de Vukov. Y ahora Elena Rybakina está sufriendo y tratando de deshacerse de los problemas psicológicos, por lo que la situación es, por supuesto, muy difícil para ella, pero ya veremos", sentenció.

Esta no es la primera vez que el técnico se coloca en el ojo del huracán. El año pasado, durante el Open de Australia, Elena Rybakina tuvo que salir en defensa de sus entrenador tras las duras criticas sobre la actitud del polaco. La tenista recibió numerosos gritos de Vukov sobre todo en semifinales del torneo ante Azarenka."Su método muestra mi éxito hasta ahora. Es una forma de motivarme", afirmó entonces.