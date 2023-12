Los diez momentos más divertidos de 2023 en el tenis: la ola de Alcaraz, un sorteo a piedra, papel, tijera; una aficionada imitando a una abeja...

Se acaba 2023 y la cuenta oficial de "X" (Twittter) de la ATP ha hecho un recopilatorio de los diez momentos más divertidos que ha vivido el circuito masculino durante la temporada:

Para el número diez hay que ir al Mutua Madrid Open y el error que cometió el juez de silla Mohamed Lahyani en el sorteo del partido entre Wawrinka y Rublev al tirar la moneda. Al final, los dos tenistas lo decidieron... A piedra, papel y tijera.

En el nueve, el momento de gloria de un niño que sale a la pista de la mano de Jannik Sinner en plan estrella, en los cuartos de final de Rotterdam. El tenista italiano, premiado recientemente por la ATP como el favorito del público en 2023 y el jugador de mayor progresión, también es protagonista junto con Djokovic y la jueza de silla francesa Aurelie Tourte a la hora de tomar la foto previa a su primer partido de las ATP Finals. Ese lo ganó Sinner, después repitieron en la final y se impuso Nole.

En el Masters 1.000 de Cincinnati, Tsitsipas se enfrentaba contra Shelton y paró el partido antes de sacar. Se fue a hablar con el árbitro, el español Nacho Forcadell, y le explicó el motivo: “Una persona está imitando el ruido de una abeja detrás de mí". El jugador griego se va a la parte de la grada en la que se escuchaba el ruido y vuelve a por Forcadell para decirle quién era concretamente (“La mujer de la izquierda”) y que es la primera vez que le sucede en su carrera y que la quería fuera de la pista. El juez de silla español dice que no van a parar el partido por eso, pero que pondrá remedio y si lo sigue haciendo, que vuelva a hablar con él.

De nuevo en Madrid, un invitado se coló en el encuentro entre Etcheverry y Mannarino: un ave perseguida por un recogepelotas hasta que logra espantarla. En el discurso tras la final de Roma entre Medvedev y Rune, el jugador ruso da las gracias a Carlos Bernardes por cantar fuera la última bola, y después agradece al público su apoyo: “A veces os hago enfadar, a veces me hacéis enfadar, a veces me hacéis feliz, a veces os hago feliz...”. Medvedev y el público suelen tener una relación especial. Una conversación entre Rublev (que jugaba con Fritz en Montecarlo) y el árbitro sobre si el móvil iba a predecir si iba a dejar de llover o no se cuela en el “top 5“. Medvedev regresa, esta vez para una discusión con el árbitro en el que se queja de que la pista no era demasiado lenta: “Esto no es pista dura. Soy un especialista en pista dura”.

Carlos Alcaraz se mete en el "top 2" cuando, en su partido con Thompson en Cincinnati detenido por la lluvia, se une a hacer la ola con el público. El estadounidense McDonald encabeza la lista al llevar a su rival, Shang, a caballito al banquillo después de que parecía que se había hecho daño.