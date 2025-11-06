La dolorosa imagen de Novak Djokovic entre lágrimas: "Mientras viva, honraré su nombre..."

Parecía una victoria más de Novak Djokovic pero una desgarradora imagen del serbio acabaría dando la vuelta al mundo.

"Nole" rompió a llorar tras el partido mientras veía un vídeo homenaje a su antiguo entrenador y mentor, Nikola Pilic, que falleció a principios de este año a los 86 años. Tras su victoria en segunda ronda del Campeonato Helénico de Atenas, el serbio de 38 años no pudo contener su emoción.

La superestrella serbia, actualmente número cinco del mundo en el ranking ATP, fue entrenada por Pilic desde los 12 años y describió al fallecido gran tenista como parte de su familia en una entrevista posterior al partido.

“Siento esto -en referencia a su llanto inconsolable-, pero él era más que un mentor y un entrenador, era parte de mi familia para mí y mis hermanos, definitivamente no sería quien soy hoy sin él”, dijo Djokovic entre los aplausos del público.

"Era mi padre en el tenis"

El diez veces campeón del Abierto de Australia, que ostenta 24 títulos individuales de Grand Slam, describió posteriormente a Pilic como su “padre del tenis”. “Era como mi padre en el tenis, como me gusta llamarlo; alguien que desempeñó un papel fundamental e integral en mi desarrollo como tenista y como persona. Fue una noticia muy triste cuando supe que había fallecido hace unos meses”, dijo Djokovic a ATPTour.com.

“Pero, en el lado positivo, el legado que me dejó a mí, y también a este deporte, nunca se desvanecerá, nunca morirá. Mientras juegue al tenis y mientras viva, honraré su nombre. Y esta noche fue una forma de rendirle homenaje, y estoy seguro de que en el futuro cercano —y también en el lejano— la gente conocerá el impacto que Niki tuvo en el mundo del tenis y en el mundo del deporte. Se lo merece. Fue un hombre muy especial", sentenció.

Pilic, nacido en Split, Croacia, representó a Yugoslavia como jugador y posteriormente se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de este deporte. Guió a varios jugadores que llegaron a estar entre los 10 mejores del ranking mundial y llevó a múltiples naciones a obtener títulos de la Copa Davis.

La ceremonia de homenaje tuvo lugar inmediatamente después de la victoria de Djokovic en sets corridos sobre Alejandro Tabilo, con la presencia de varias figuras de la academia de Pilic. Djokovic, cabeza de serie número uno y exento de la primera ronda en el torneo de pista dura cubierta, ganó por 7-6 (7/3), 6-1 contra su oponente número 89 del ranking en los octavos de final.

Hoy, Djokovic se enfrentará al portugués Nuno Borges, sexto cabeza de serie, que remontó ante el estadounidense Eliot Spizzirri, procedente de la fase previa, por 5-7, 6-3, 6-4.