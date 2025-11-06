Temporal en España, en directo: aviso naranja de la AEMET por tormentas, tornados, inundaciones y granizo

Hoy, 6 de noviembre de 2025, un temporal de lluvias, tormentas y fuerte oleaje afectará principalmente al noreste y noroeste peninsular, con especial incidencia en Cataluña y Galicia, donde se han activado avisos de riesgo importante (naranja).

En Barcelona, Tarragona y Lleida se esperan lluvias intensas de hasta 40 mm en una hora y tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento, lo que podría provocar inundaciones puntualesy problemas en la red viaria.

En la costa gallega, sobre todo en A Coruña y Pontevedra, se prevén vientos de hasta 74 km/h y olas superiores a 7 metros, con riesgo de impacto en zonas portuarias y marítimas. También habrá precipitaciones moderadas y tormentas en Baleares, especialmente en Mallorca y Menorca, con posibilidad de granizo y vientos de 70 a 90 km/h.

Última hora del temporal en España, en directo: alertas de la AEMET