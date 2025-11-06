Sección patrocinada por
Aviso naranja
Temporal en España, en directo: aviso naranja de la AEMET por tormentas, tornados, inundaciones y granizo
Especial incidencia en Cataluña y Galicia, donde se han activado avisos de riesgo importante
Hoy, 6 de noviembre de 2025, un temporal de lluvias, tormentas y fuerte oleaje afectará principalmente al noreste y noroeste peninsular, con especial incidencia en Cataluña y Galicia, donde se han activado avisos de riesgo importante (naranja).
En Barcelona, Tarragona y Lleida se esperan lluvias intensas de hasta 40 mm en una hora y tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento, lo que podría provocar inundaciones puntualesy problemas en la red viaria.
En la costa gallega, sobre todo en A Coruña y Pontevedra, se prevén vientos de hasta 74 km/h y olas superiores a 7 metros, con riesgo de impacto en zonas portuarias y marítimas. También habrá precipitaciones moderadas y tormentas en Baleares, especialmente en Mallorca y Menorca, con posibilidad de granizo y vientos de 70 a 90 km/h.
Última hora del temporal en España, en directo: alertas de la AEMET
La Aemet pone sobre aviso a Castilla y León ante lo que se avecina a partir de hoy y durante el fin de semana
Parece que este año el tradicional "veranillo" de San Martín, santo que se celebra cada 11 de noviembre, este año no se va a llevar a cabo como tal y tocará abrigarse.
Y es que el tiempo ha pegado desde ayer un giro radical en España, en general, y en Castilla y León, en particular, con abundantes lluvias y fuerte viento, derivado del paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se prolongarán al menos hasta el sábado en prácticamente todo el país.
Un frente de tormentas avanza por Cataluña
La AEMET alerta de un frente de tormentas que avanza por Cataluña durante las últimas horas y adjunta un radar con el paso del temporal durante las últimas tres horas: "Un frente muy activo nos está cruzando esta mañana, con una línea de tormentas que avanza rápidamente de SW a NE.
Se registran chubascos intensos y rachas de viento muy fuertes".
Alertas naranjas en Cataluña y Galicia
Este es el mapa de avisos actualizado por la AEMET durante la madrugada del jueves 6 de noviembre. Permanecen activas las alertas naranjas en los litorales e interiores de Tarragona y Barcelona, así como gallego.
La AEMET alerta de un jueves marcado por la inestabilidad con chubascos intensos y un desplome térmico
La jornada del jueves vendrá acompañada de tormentas fuertes en el noreste y Baleares, un acusado descenso de las temperaturas y rachas muy fuertes de viento en varios puntos del país, según la AEMET.
Un tornado deja numerosos destrozos en La Zarza (Badajoz)
Un pequeño tornado provocó en la tarde ayer miércoles la caída de varios árboles a las vías públicas y el derribo del vallado de un centro educativo en la localidad pacense de La Zarza.
"El tornado", como lo han calificado las fuentes, ha coincidido con el fuerte episodio de lluvias y viento que registra buena parte de Extremadura, en la que había alerta naranja por fuertes precipitaciones.
Buenos días y bienvenidos al seguimiento en directo del temporal de hoy, 6 de noviembre de 2025.
España amanece bajo la influencia de un fuerte episodio de lluvias, tormentas y oleaje, que afecta especialmente al noreste peninsular y a las costas atlánticas de Galicia. La AEMET mantiene avisos naranjas por lluvias y tormentas en las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida, donde se esperan precipitaciones de hasta 40 mm en una hora acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
En el noroeste, Galicia afronta un intenso temporal marítimo con olas de más de 7 metros y vientos de hasta 74 km/h, mientras que en el archipiélago balear también se prevén tormentas con granizo y vientos intensos durante la mañana.
A lo largo del día iremos actualizando la evolución del temporal, las zonas más afectadas y las recomendaciones de seguridad. Mantente informado con nosotros minuto a minuto.
