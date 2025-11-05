El dineral que ingresará el Atlético de Madrid tras su acuerdo con la Fórmula 1

El Atlético de Madrid pisa el acelerador para ser patrocinador del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. El conjunto rojiblanco ha anunciado un acuerdo por cinco años con IFEMA Madrid para ser 'Local Event Supporter' del Gran Premio de España de Madrid, por el que su estadio Metropolitano "actuará como centro de entretenimiento" para los aficionados.

Según un comunicado del club, el estadio desempeñará un papel protagonista acogiendo experiencias, hospitality y el concierto principal de la semana. El Riyadh Air Metropolitano actuará como centro de entretenimiento, activación y experiencias para los aficionados. "Desde aquí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de fans vivan el ambiente de la Fórmula 1 a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad", afirman.

Como parte del acuerdo, el club contará con una zona de hospitality exclusiva dentro del circuito Madring, ubicada en una de las áreas más premium del trazado.

"En ese espacio ofrecerán nuestros socios, colaboradores y clientes corporativos una experiencia única, en un entorno inspirado en nuestro estilo y en nuestra identidad rojiblanca, donde el deporte, la emoción y la hospitalidad se combinarán para vivir la Fórmula 1 desde una perspectiva diferente" añaden en el texto publicado en su web.

Un negocio redondo

El evento del 'Gran Circo' en Madrid estará financiado en su totalidad con la aportación de empresas privadas, y supondría un impacto económico para la capital de España de unos 500 millones de euros anuales durante 10 años. Pero también es un negocio redondo para el club rojiblanco.

Según adelanta Motorsport, el club rojiblanco ingresará unos 25 millones por año, lo que supondrá 100 millones de ingresos en total. Sin duda, un hito histórico en la estrategia financiera del club.

Uno de los mejores trazados del calendario

El GP de España de Madrid se celebrará el fin de semana del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring. El nuevo trazado semiurbano cuenta con 5,4 km y 22 curvas diseñadas para que los fans vivan la emoción al máximo. Entre ellas, La Monumental, llamada a convertirse en la zona más icónica circuito: una curva de más de 550 metros, con un peralte del 24%, que supondrá un auténtico desafío para los pilotos.

Será uno de los trazados mejor conectados del calendario. Situado dentro de la ciudad y a solo cinco minutos del aeropuerto, cuenta con una parada de metro en su entrada principal, además de estación de tren y múltiples líneas de autobuses urbanos, lo que le permite contar con una ubicación inigualable.

Precisamente, por su excelente ubicación, se espera que al menos el 80% de los asistentes lleguen en transporte público, lo que reducirá la huella de carbono de los fans. Además, el evento contará con una gestión eficiente de recursos con electricidad 100% renovable en zonas principales del trazado y será un Gran Premio accesible para todo el mundo.