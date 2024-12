La dura acusación de un tenista contra Djokovic: "Arruinó la despedida de Nadal... No era necesario"

La despedida de Rafa Nadal del tenis profesional en Málaga sigue siendo un tema de controversia en el mundo del tenis. Pese a que se vivieron momentos muy emotivos, no han faltado tampoco voces que aseguraron que la despedida no estuvo a la altura. El programa de la jornada inicialmente preveía que España estuviera en semifinales, y que el viernes, independientemente de ganar o perder, se le rindiera un homenaje. De hecho, personas muy importantes como Pau Gasol, Novak Djokovic o incluso Felipe VI tenían la fecha del viernes en sus agendas. Sin embargo, tras la derrota de la selección española ante Países Bajos, el homenaje se adelantó al martes.

El capitán de la selección, David Ferrer, y el tío de Rafa, Toni Nadal, quienes fueron figuras clave en la carrera de Nadal, coincidieron días después en que la despedida no fue la ideal.

Carlos Moyá, entrenador de Nadal, fue aún más duro: "No es momento de culpar a nadie... Pero la sensación que nos queda a todos es un poco desaliñada y cutre".

Duro ataque contra Djokovic

Semanas después, la polémica continúa y ahora ha sido un ex número 1 de tenis el que ha alzado la voz sobre el adiós de Nadal. Sin embargo sus criticas no van contra el acto en sí sino contra Novak Djokovic al que acusa de boicotear el adiós del balear.

Andy Roddick ha criticado con dureza a Novak Djokovic por eclipsar el retiro de Rafael Nadal del tenis al revelar que Andy Murray es su nuevo entrenador. El mundo del tenis estaba entusiasmado cuando el mes pasado se conoció la inesperada noticia de que Murray se uniría al equipo de Djokovic para el Abierto de Australia, una decisión que nadie vio venir dada su historia como feroces competidores.

Esta asociación se convirtió rápidamente en el centro de atención, dejando de lado el protagonismo de Nadal y su impacto en el deporte, según Roddick, ganador del US Open de 2003.

"Entiendo que los memes son divertidos, pero no hay nada en esto que sea una broma. No creo que sea un proyecto de vanidad", dijo Roddick en su podcast Served . "Oye, ¿es divertido llamar la atención? ¿Es divertido el revuelo? ¿Es divertido saber que puedes crear una tormenta en el mundo del tenis y anular cualquier historia?, añadió.

"¡Oh, oh, oh! ¿Rafa se retiró este fin de semana? ¿Deberíamos acaparar los titulares al final de esa semana?' No había ninguna razón por la que fuera necesario anunciar esto. Ninguna", sentenció.

Djokovic había declarado inicialmente que estaría presente en el evento de despedida de Nadal en Málaga, pero finalmente no se presentó al partido de la Copa Davis y prefirió ser noticia con sus novedades como entrenador. Si estuvo por contra en la fiesta de despedida de Juan Martín Del Potro donde se emocionó hasta la lágrima.