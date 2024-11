Las críticas a la despedida de Nadal se multiplican

La despedida de Rafa Nadal del tenis profesional en Málaga sigue siendo un tema de conversación. Pese a que se vivieron momentos muy emotivos, no han faltado tampoco voces que aseguran que la despedida no estuvo a la altura. El programa de la jornada inicialmente preveía que España estuviera en semifinales, y que el viernes, independientemente de ganar o perder, se le rindiera un homenaje. De hecho, personas muy importantes como Pau Gasol, Novak Djokovic o incluso Felipe VI tenían la fecha del viernes en sus agendas. Sin embargo, tras la derrota de la selección española ante Países Bajos, el homenaje se adelantó al martes.

El capitán de la selección, David Ferrer, y el tío de Rafa, Toni Nadal, quienes fueron figuras clave en la carrera de Nadal, hablaron en Cadena Ser y Cope, respectivamente, y coincidieron en que la despedida no fue la ideal. Ferrer se mostró "triste por todo, por cómo fue", añadiendo que, aunque en el deporte todo es posible, "no era el escenario que queríamos". Según Ferrer, España era favorita, pero no lo demostró en la pista. Además, la despedida de Nadal, quien ha sido una figura trascendental en el tenis, no tuvo el protagonismo adecuado para algunas personas clave en su carrera, como su equipo y rivales de la talla de Federer o Djokovic. Ferrer remarcó que el hecho de que los homenajes a Nadal se realizaran en torneos como Roland Garros hará que su despedida sea "más a la altura".

Por su parte, Toni Nadal opinó que la despedida fue emotiva "con el apoyo del público", pero reconoció que le habría gustado ver imágenes de momentos importantes de la carrera de Rafa, como su victoria en la Copa Davis en Sevilla o en Roland Garros. "Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música e imágenes", comentó, subrayando que la ausencia de algunas de esas imágenes hizo que el homenaje no fuera tan emotivo como podría haber sido.

Ferrer, en su intervención, también explicó su decisión de apostar por Nadal para el partido de Copa Davis. A pesar de que Rafa no competía desde hacía tiempo, Ferrer confiaba en su instinto competitivo. Sin embargo, el resultado no fue favorable, y Ferrer reflexionó sobre cómo las circunstancias cambiaron los planes. La derrota ante Países Bajos complicó todo, y aunque se intentó hacer un homenaje con la mejor de las intenciones, la rapidez con la que sucedieron los eventos dejó la sensación de una despedida "triste".

En cuanto a la ausencia de Toni Nadal en el evento, este explicó que, debido a compromisos laborales en Madrid, no pudo asistir a Málaga. Sin embargo, subrayó que si no hubiera tenido otros compromisos, habría estado allí. Toni comentó que, aunque muchos pensaban que Rafa debería haberse retirado antes, él consideraba que, como siempre, Nadal "apuró hasta el final", esperando que su cuerpo funcionara una vez más. En cuanto al rendimiento de Rafa en los entrenamientos, Toni señaló que en ellos Nadal jugaba a un nivel aceptable, pero que en Málaga, debido a la falta de partidos recientes y la emoción, no fue capaz de rendir al mismo nivel. "Cuando la actividad de las piernas es menor, todo decae un poco", concluyó.