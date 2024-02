Feliciano López: "Si el cuerpo le responde, Nadal volverá a ser competitivo porque el tenis está ahí, en muchos aspectos es mejor que cuando era joven"

La televisión del tenis seguirá siendo Movistar Plus+, que para esta temporada además cuenta con un fichaje estrella como comentarista: Álex Corretja, ex número dos del mundo y ganador del Torneo de Maestros en 1998. Así lo anunció la propia plataforma en un evento en el Club Internacional de Tenis de Madrid en el que se contaron las novedades que tendrán en el seguimiento del deporte de la raqueta este curso: mejor cobertura con más enviados especiales e incluso un estudio en la propia sede de los dos Grand Slams que tiene en exclusiva, el US Open y Wimbledon. Los otros dos los tiene Eurosport y también pueden verse a través de Movistar Plus+. Corretja no dejará Eurosport, por lo que estará presente en los cuatro “Grandes” del curso, además de en el Mutua Madrid Open, la Copa Davis y las Nitto ATP Finals. Se retransmitirán también todos los ATP Masters 1.000 y los ATP 500 y 250 más importantes. El que queda pendiente, y se está negociando, es el Barcelona Open Banc Sabadell, el Torneo Conde de Godó de toda la vida. “ Estoy en mi mejor momento personal y profesional para llegar a Movistar Plus+, el lugar donde se respeta el deporte tanto como yo lo hago. Llego en un momento apasionante para nuestro país en el tenis y espero que los aficionados disfruten conmigo lo mismo que yo disfruto este deporte”, anunció el dos veces finalista de Roland Garros.

Otra de las novedades será hacer un programa llamado “Planeta tenis” (se estrena este jueves 22 de febrero a las 22:00), que será presentado por Roberto Carretero y por otra de las incorporaciones, Ainhoa Arbizu.

Uno de los invitados al evento fue Feliciano López, que tendrá su Informe Plus+ (se estrena el lunes 26 de febrero a las 22:00). El toledano, que se retiró la temporada pasada, fue un tenista diferente por su forma de jugar y sobre su carrera hablarán Nadal, Moyá, Djokovic, Tsitsipas... El doble ganador en Queen's hizo un repaso de la actualidad de su deporte. “Veo una temporada interesante, respecto al año pasado está la figura de Sinner, que ha dado un paso adelante, ha ganado un Grand Slam, pero es muy pronto. Sinner definitivamente ha tirado la puerta abajo. Llevábamos unos años esperando la rivalidad con Carlos, que iba por delante y ya ha sido número uno y ha ganado dos Grandes, y parece que Sinner ha dado un paso al frente. Pero la temporada es larga, es febrero y el tenis es una carrera de fondo”. Sobre el regreso de Rafa Nadal, Feli aseguró: “Todo depende de si el cuerpo le permite competir de manera regular, si eso pasa, seguro, porque el tenis está ahí, es un tema de que el físico le aguante, en el momento en el que él juegue dos, tres, cuatro, cinco partidos seguidos y su cuerpo le responda, no tengo ninguna duda de que va a ser competitivo, porque tenísticamente lo que yo he visto los últimos tiempos, Rafa es todavía un tenista muy bueno, incluso si hablamos sólo de lo que es tenis, en algunos aspectos es mejor que cuando era joven, lo que pasa es que el cuerpo con 20 años no es el mismo que con 30 y muchos. Si el cuerpo le aguanta y puede competir de manera regular estoy seguro de que vamos a ver a un buen Rafa, a un Rafa competitivo”.