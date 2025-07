La frase que convenció a Alcaraz y le convirtió en un supercampeón: “Tienes que aprender a jugar con ello”

Carlos Alcaraz ha tenido que vivir con la presión de ser el sucesor de Rafa Nadal, una figura irrepetible en la historia del tenis y cuya sombra se inclina en cada gran torneo sobre el tenista murciano. Alcaraz sufrió su primera gran derrota en 2021. Disputaba la semifinal del Master 1.000 de París contra el local Gaston, un jugador inferior a él pero que tenía al público a favor. Fue la primera vez que la cabeza traicionó al de El Palmar. Alcaraz había perdido el primer set y logró rehacerse en el segundo, que ganaba por 5-0. Pero algo pasó en su cabeza, que hizo que se fuera del partido. El público estaba con Gaston y Carlos entró de un bucle del que no logró salir. Se derrumbó y perdió los siete juegos siguientes de manera consecutiva. En el banquillo toda la presión logró un lugar por el que salir y rompió a llorar. Tenía 18 años y su nombre ya resonaba en el circuito internacional. Todo el mundo le designó como el sucesor de Nadal y esa presión no todo el mundo es capaz de aguantarla. La dureza del circuito y la necesidad de jugar cada semana con la obligación de ganar, pudieron con él. A Carlos le costó recuperar la regularidad, aunque alternó con grandes victorias, también tuno algún que otro sonado fracaso.

Fue también en otro Mastar 1000, en Cincinati, donde el murciano jugó el que según sus propias palabras, fue su peor partido como profesional. Acabó rompiendo la raqueta, algo inusual en un chico al que siempre se le ve sonriendo en la pista. Su rival volvió a ser un francés, en este caso Gäel Monfils, al que se impuso en el primer set por 4-6 pero perdió los dos siguientes por 7-6 6-4 en segunda ronda.

Prefiero la felicidad a cualquier otro objetivo

Tal y como dijo el joven murciano en su documental su vida no giraría solo en torno a récords o ranking. “No estoy obsesionado con ser el mejor del mundo... prefiero anteponer la felicidad a cualquier objetivo”. Necesitaba disfrutar dentro y fuera de la pista, hacer la vida de un chico de su edad. Muchas han sido las críticas que ha recibido por haberse ido durante unos días a descansar con unos amigos a Ibiza poco antes de Roland Garros. Pero Carlos tenía claro que lo necesitaba. Su cabeza necesitaba esas desconexiones para poder soportar la dureza mental de los partidos de alto nivel. Ese fue su primer cambio de chip. El segundo y el más importante, el saber sufrir en la pista. Cada vez que Carlitos ha jugado con alguna molestia física, su cabeza no le ha dejado rendir al 100 por 100 y le ha hecho perder partidos. Pero el punto de inflexión se produjo en la semifinal de Roland Garros contra Sinner en 2024. En el mismo escenario, un año antes, un calambre en la pierna le sacó del partido contra Djokovic y estaba a punto de provocar lo mismo. De hecho, tras un set en el que "se fue" del partido, Sinner comenzó a tener calambres en la mano. En ese momento se dio cuenta de la frase que su equipo le había repetido una y otra vez durante los últimos meses: "Tienes que aprender a jugar con dolor, todos lo hacen. Hasta que no lo consigas no lograrás ser un gran campeón".

Su equipo, liderado por Juan Carlos Ferrero y formado por Samuel López Jareño (entrenador), el mánager Albert Molina, el preparador físico Albert Lledó y Alex Sánchez, el fisioterapeuta Juanjo Moreno y su asistente Fran Rubio, el médico Juanjo López, su psicóloga Isabel Balaguer y su hermano mayor Álvaro, que no le deja ni a sol ni a sombra.

En ese momento, Alcaraz se dijo a sí mismo: "no voy a regalar el partido, si me quiere ganar tiene que jugar mejor que yo". Y el murciano logró imponerse en la semifinal y posteriormente en la final. Y ha conseguido mantener esa fortaleza mental hasta hoy y le ha servido para volver a ganar en Roland Garros en 5 sets a Sinner, remontando varios puntos en la final más larga de la historia. también pasó por encima de Djokovic en la final de Wimbledon 2024 y ha llegado merecidamente a la final del torneo londinense, después de dos semanas de un gran tenis, con un gran saque y ante el rival con el que se disputará ser el número uno mundial durante la proxima década. Lleva 24 partidos consecutivos ganando y quiere seguir hachiéndolo. Pero no de cualquier forma. Ya lo dice el nombre de su documental: "Carlos Alcaraz: A mi manera".