Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Draper, de octavos de final de Queen's

Carlos Alcaraz superó con solvencia la primera ronda en Queen's, torneo en el que defiende título, ante el argentino Fran Cerundolo. “Estoy muy contento con el nivel de todo en este primer partido. He entrenado dos veces sólo, no he tenido muchos días para adaptar mi juego a esta superficie. Creo que ha sido un gran partido, muchas cosas que mejorar, pero en general estoy contento”, afirmó el murciano.

"El primer set ha sido un poco irreal. Él ha hecho muchos errores, no he podido coger ritmo, luego ha empezado a jugar mejor, intercambios más largos, se ha metido en el partido. Me he quedado sorprendido, he intentado mantenerme ahí, encontrar mi ritmo y lo he conseguido al final”, añadió.

Para la segunda ronda, que son ya los octavos de final, pedía un deseo que iba a solicitar a la organización: jugar pronto. El motivo es que el mismo día que juega él lo hace la selección española de fútbol, su segundo compromiso en la Eurocopa ante Italia. “La Euro es cada cuatro años, ahora es tiempo de apoyar y ver a España”, aseguró.

Horario y dónde ver a Alcaraz

El deseo le fue concedido. Alcaraz juega los octavos de Queen's el jueves 20 de junio y le han colocado en el segundo turno de la central, por tanto será sobre las 14:30-15:00 horas (una menos en Canarias). A las 13:00 abren pista el chileno Tabilo y Tommy Paul y después será el turno de Carlos, que tiene un partido complicado contra el jugador local Jack Draper. En televisión puede seguirse a través de Movistar+.

Precedentes del Alcaraz - Draper

Andy Murray avisa al español de lo que puede encontrarse: “La hierba es una superficie muy buena para él [Draper]. Su servicio de zurdo es muy bueno y en césped la bola se desliza y eso le hace peligroso”, dice el exnúmero uno del mundo y cinco veces ganador en Queen's: en 2009, 2011 2013, 2015 y 2016. Hay precedentes entre los dos tenistas, pero siempre en pista dura, no en hierba. En 2022 Alcaraz remontó en Basilea 2022: 3-6, 6-2 y 7-5. En Indian Wells 2023 el británico se retiró cuando iba 6-2, 2-0.