Alcaraz, victoria con la mente puesta en Queen's y en el España-Italia

Un par de entrenamientos, un debut ante Cerúndolo y Alcaraz ya está en octavos de final de Queen’s. Carlitos se deshizo del argentino en 82 minutos (6-1 y 7-5) para sumar su décimo tercera victoria seguida en hierba. No es habitual compartir entrenamiento con el que va a ser tu rival pocas horas después, pero eso fue lo que hizo el murciano en una de las dos sesiones de preparación que ha tenido en Londres. El domingo se pasó dos horas en pista con Cerúndolo y en el estreno no llegó a la hora y media.

La aclimatación al pasto ha sido inmediata. En el primer set sumó 21 de los 27 primeros puntos, cedió un error no forzado y el argentino no supo por dónde le venía la avalancha. Pero Carlitos se dispersó en el comienzo del segundo parcial y cuando se percató de la situación estaba con un 2-5 adverso. Cerúndolo llegó a tener tres oportunidades para forzar el tercer set al resto, pero el servicio de Alcaraz estuvo a un nivel más que notable. Las oportunidades pérdidas acabaron con la concentración del argentino que ya no volvió a ganar un juego.

Mañana será el turno de Draper o Navone en octavos. La intención de Alcaraz es jugar temprano para poder ver tranquilamente el España-Italia de la Eurocopa. «Estoy muy contento con el nivel de todo en este primer partido. No he tenido muchos días para adaptar mi juego a esta superficie y creo que ha sido un buen partido, aunque hay muchas cosas que mejorar, pero en general estoy contento», aseguró. «El primer set fue un poco irreal. Él ha hecho muchos errores, no he podido coger ritmo, luego ha empezado a jugar mejor con intercambios más largos y se ha metido en el partido. Me he quedado sorprendido, he intentado mantenerme ahí, encontrar mi ritmo y lo he conseguido al final», comentó Carlitos. «No importa los torneos que esté jugando o todo lo que haya conseguido hasta ahora, tengo que seguir aprendiendo. No he jugado al mismo nivel que, por ejemplo, la final aquí en Queen’s el año pasado o en el torneo de Wimbledon. Tengo que mejorar cada día. Cada vez que piso una pista de hierba, tengo que aprender a moverme mejor, a jugar mejor, así que siento que todavía estoy aprendiendo aquí», confesó Alcaraz.

La sorpresa de la jornada en Londres fue la eliminación del segundo cabeza de serie del torneo. Alex de Miñaur sufrió un tropiezo inesperado ante Musetti (1-6, 6-4 y 6-2).

El que lo pasó mal en su primer torneo en hierba de la temporada fue Sinner. En Halle el cuadro es más exigente que en Queen’s y el número uno del mundo cedió un set ante Griekspoor.