Alcaraz, la hierba y unas cifras mareantes

París, Ibiza, El Palmar y Londres. La celebración de Roland Garros, unas minivacaciones y el comienzo de la gira sobre hierba para defender los títulos de Queen’s, Wimbledon y, por qué no, asaltar el número uno del mundo. Alcaraz llegó el sábado a la City, ha tenido ya un par de sesiones de entrenamiento bajo la lluvia a las órdenes de Samuel López y se ha alojado en la misma casa donde se hospedó el año pasado a cinco minutos del All England Tennis Club. Ya lo dijo en París: «Voy a hacer lo mismo que el año pasado y si la hierba no va bien nos adaptaremos y hablaré con el equipo para ver qué hacemos porque este año lo más importante son los Juegos Olímpicos».

Pero antes de volver a París Alcaraz afronta la gira sobre hierba defendiendo los 2.500 puntos que sumó el curso pasado por las victorias en Queen’s (ante De Miñaur) y Wimbledon (ante Djokovic). Carlitos suma doce victorias seguidas en el pasto y el balance en su carrera sobre esta superficie es 16-2, roza el 90 por ciento de triunfos , una cifra superior a la que tiene en pista dura y en tierra batida. Los únicos que le han derrotado han sido Sinner, en octavos de final de Wimbledon hace dos años, y Medvedev, en la segunda ronda del mismo torneo en 2021.

Carlitos debutará en Queen’s mañana o el miércoles ante el argentino Cerúndolo con el que no se ha enfrentado nunca. En segunda ronda aparecería un especialista en hierba como Jack Draper, finalista en Stuttgart, y luego sería el turno de Tommy Paul, Dimitrov, De Miñaur –a estos dos últimos ya los derrotó el año pasado– Rune o Fritz. Las dos primeras rondas son más duras de lo que pudiera parecer y eso lo pudo comprobar Carlitos el año pasado cuando el neerlandés Rinderknech estuvo a punto de mandarle a casa en su estreno. Necesitó tres sets (4-6, 7-5 y 7-6) para superarle y los cuatro partidos siguientes los resolvió en dos sets.

El cuadro más exigente de la semana está en el otro torneo de hierba, en Halle. En Alemania compite Sinner en su primer torneo como número uno del mundo y hay otros cinco «top 10».

En Londres, Alcaraz también va a tener « trabajo» fuera de las pistas. El murciano es una de las piezas claves de Nike y la compañía estadounidense quiere cerrar un nuevo acuerdo multianual con Carlitos que le convertiría en uno de los deportistas mejor pagados del mundo. El acuerdo, según Relevo, sería multianual y se extendería hasta mediados de la próxima década. El actual concluía el año que viene y las nuevas cantidades que se están barajando son cercanas a los 20 millones de dólares. Esa cifra le situaría por encima de Jannik Sinner que llegó a un acuerdo hace un mes con Nike por 158 millones de dólares para los próximos diez años. La compañía con sede en Oregón pretende además crear un logo propio para Alcaraz como el que lucen Federer y Nadal.

Y es que el gran desafío para Carlitos en las próximas semanas es sumarse a la lista de leyendas que han repetido título la misma temporada en París y Londres. Rod Laver fue el primero en 1969 y luego llegaron Borg (1978, 1979 y 1980), Nadal (2008 y 2010); Federer (2009) y Djokovic (2021).