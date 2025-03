Horario y dónde ver en tv el Djokovic - Mensik, la final del Masters 1.000 de Miami en la que el serbio busca su título 100

Novak Djokovic jugará su octava final del Masters 1.000 de Miami (seis títulos en las siete anteriores) después de derrotar con mucha claridad al búlgaro Grigor Dimitrov (6-2 y 6-3). Lo que hace no tanto era rutina, ahora se ha convertido en noticia por varios motivos, entre ellos, que la última vez que llegó a este partido decisivo en ese escenario fue en 2016.

Además, el serbio, el tenista con más Grand Slams de la historia (24), el que más semanas ha sido número uno, el hombre récord, no gana un torneo del circuito desde noviembre de 2023, cuando levantó la Copa de Maestros. 2024 se lo pasó en blanco, aunque con el alegrón de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, el premio que más deseaba por ser el único importante que le faltaba. Este curso lo comenzó con una lesión en el Open de Australia, donde se retiró en semifinales, y dos derrotas consecutivas en el estreno (Doha e Indian Wells). Empezaba el runrún de si el fin ya estaba ahí o de si había perdido la motivación.

El fin está cerca porque Novak cumple 38 años en mayo, y al tiempo es al único “rival” al que el serbio no puede derrotar, pero eso no quiere decir que no le quede todavía mucho que decir.

En busca del título 100

El otro motivo por el que es noticia la presencia de Novak en la final va enganchado con el anterior. Esta larga sequía de trofeos hace que se le resista una cifra emblemática: la de los 100 títulos. El oro olímpico contó como el 99, y no ha podido avanzar. Entraría en una dimensión que sólo han alcanzado dos hombres y tres mujeres: Jimmy Connors (con 109 coronas), Roger Federer (103) Navratilova (167), Chris Evert (157) y Steffi Graf (107).

El último obstáculo para conseguirlo es el checo Jakub Mensik, uno de los jóvenes (19 años) que viene pegando fuerte y que en Miami va de sorpresa en sorpresa. Ha podido con dos “top 10” como Draper y Fritz, este último en semifinales (7-6 [7/4], 4-6 y 7-6 [7/4]) y con dos “top 20" como Fils y Machac, aunque su compatriota no pudo jugar los octavos por lesión. Mensik será el 30 del mundo el lunes si pierde la final y el 24 si da una nueva campanada.

Horario y dónde ver la final de Miami Djokovic - Mensik

Hay un precedente entre Djokovic y Mensik: Novak ganó en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái, pero tuvo que remontar: 6-7 (4/7), 6-1 y 6-4. La final de Miami se disputa mañana domingo 30 de marzo a las 20:00 horas en España (19:00 en Canarias), y puede verse en televisión a través de Movistar Plus.