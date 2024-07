Horario y dónde ver hoy en tv el Alcaraz – Tiafoe, de tercera ronda de Wimbledon

Carlos Alcaraz ha supera bien sus dos primeros partidos en Wimbledon. En el estreno contra el estonio Mark Lajal fue muy solvente. En la segunda ronda contra Vukic pasó por turbulencias en el primer set, pero después ofreció un gran nivel y sacó mejor, el aspecto que más margen de mejora estaba teniendo en el torneo.

Como siempre ha dejado un puñado de puntos espectaculares.

Eso hace que diarios como el “The Sunday Times” lo hayan calificado como “El salvador del tenis”. "Son elogios muy buenos, que acepto, que sientan bien, pero no me siento como el salvador del tenis. El tenis va evolucionando, hemos tenido una etapa muy bonita. Seguimos disfrutando de Djokovic, de Rafa lo que puede jugar, Roger ya no está. Nosotros intentamos poner buen tenis, hacer disfrutar a la gente. Hay jugadores que son bonitos de ver, pero yo no soy ningún salvador del tenis ni me acerco a ello”, respondió el murciano.

Djokovic, por cierto, también sigue avanzando y el jueves superó la segunda ronda, con algún problema de más, ante el británico Fearnley (6-3, 6-4, 5-7 y 7-5).

Horario y dónde ver el Alcaraz - Tiafoe

Alcaraz ya va a disputar hoy viernes 5 de julio la tercera ronda. Su rival ya es un tenista mucho más peligroso: el estadounidense Frances Tiafoe. El encuentro será el que abra la pista central en este jornada. Comenzará a las 14:30 horas (13:30 en Canarias). Por televisión puede verse en Movistar + y también podrá seguirse el minuto a minuto a través de LA RAZÓN.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos. En 2021 jugaron en Barcelona, en el Conde de Godó, con triunfo para el estadounidense. En 2022 se midieron en una extraordinaria semifinal del US Open que ganó el español. “Es una situación completamente diferente. Jugábamos en Estados Unidos, semifinales del Abierto de Estados Unidos, contra un estadounidense. Todo el mundo le quiere. Es un aura diferente, una sensación diferente. Fue un gran partido, grandes puntos, el público los disfrutó. Estoy seguro de que la gente le va a gustar este partido. Recuerdo que jugué a un gran nivel. Tuve punto de partido en el cuarto set y nos fuimos a cinco. Espero que no pase lo mismo esta vez”, recordó Carlos. Después de ese triunfo, levantó su primer Grand Slam tras derrotar a Casper Ruud y se convirtió en el número uno más joven de la historia.

Tiafoe es ahora el 29 del mundo, tuvo un bajón, ha admitido que se acomodó, pero está recuperando su nivel.

Resto de la jornada

En la jornada de hoy hay más españoles. A las 12:00 horas (11:00 en Canarias) en la pista 3, Paula Badosa se enfrenta a Kasatkina. Y a la misma hora en la pista 16, el duelo de veteranos entre Roberto Bautista y Fabio Fognini.