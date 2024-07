Las dos veces que Alcaraz hizo llorar a Sinner

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los protagonistas de la rivalidad del momento y que todos apuntan a que va a durar muchísimos años, teniendo en cuenta que el español tiene 21 años y el italiano 22 (cumple 23 en agosto). Han jugado ya en nueve ocasiones, con cinco victorias para Carlos y cuatro para Sinner.

“Es el partido que todo el mundo quiere ver”, dice siempre el murciano. Sinner es el número uno del mundo desde el pasado Roland Garros. Se convirtió en el vigésimo noveno tenista que lidera el ranking masculino. Este ha sido el año de su explosión definitiva. Sólo le faltaba el último salto, que era ganar un Grand Slam, y lo hizo por todo lo alto en el Open de Australia, donde destronó al rey Novak Djokovic en semifinales y remontó dos sets a Medevedev en la final.

En una entrevista reciente en “The Times”, al italiano le preguntaron si había llorado de felicidad. "¿Lágrimas de felicidad? Todavía no las he tenido”, respondió. Pero sí de pena “después de perder con Carlos en el US Open, y también un poco en Roland Garros”. “Siempre hay momentos en los que sientes emociones que no quieres sentir en el vestuario o, a veces, cuando estás en el transporte público o incluso solo en la habitación del hotel. Eso significa que te importa el deporte. Significa que quieres alcanzar este nivel”, continuó.

El partido en el que empezó todo

El partido del US Open fue en 2022 y es todavía uno de los duelos que han tenido que más se recuerda. Ya habían jugado antes, pero ahí llevaron el tenis a otro nivel con intercambios espectaculares. Se puede decir que fue el comienzo de la rivalidad. Eran los cuartos de final y Alcaraz venció por 6-4, 6-7 (7/9), 6-7 (0/7), 7-5 y 6-3. Fueron cinco horas y 15 minutos de batalla en las que Jannik llegó a tener una pelota de partido. El enfrentamiento acabó casi a las 3 de la mañana. “Carlos se fue a acostar ese día a las 8 de la mañana”, recordaba su médico, Juanjo López, en una entrevista con LA RAZÓN. Se vivieron puntos como estos, alguno imposible por detrás de la espalda.

Después de ese triunfo, el español se ganó su primer Grand Slam y se convirtió en el número uno del mundo más joven de la historia.

El de Roland Garros es el último cara a cara que han tenido, hace poco menos de un mes, un partido tensísimo en el que Alcaraz también terminó levantando los brazos en el quinto set 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3. También ganó el título, al superar a Zverev en la final. Sinner se fue de París con el número uno del mundo.

En Grand Slams se han encontrado otra vez, en los octavos de Wimbledon 2022, con triunfo para Sinner por 6-1, 6-4, 6-7 (8/10) y 6-3. En esta edición en la hierba londinense, podrían enfrentarse en semifinales.