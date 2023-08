Isner pierde en el US Open y se retira: es el tenistas que más saques directos ha logrado en la historia, ¿en qué escandalosa cifra ha dejado el récord?

John Isner no pudo pasar la bola al otro lado en la última volea y supo que todo había terminado. Perdió en la segunda ronda del US Open contra su compatriota Mmoh por 3-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4 y 7-6 (10/7) después de haber tenido una bola de partido al resto con 5-4 en el quinto set. No era un encuentro más para el gigante nacido en Greensboro, Carolina del Norte, hace 38 años (26 de abril de 1985), era el último, de ahí que se tapara la cabeza con la toalla, llorara y apenas pudiera hablar de la emoción en la entrevista posterior. “Trabajé lo más duro que pude en mi vida, jugando en ambientes como estos. Hoy jugar ante este público y tener este apoyo es muy especial, gracias”, afirmó. Y pocas palabras más pudo articular antes de irse entre aplausos porque tenía otro compromiso en el dobles. Pero ese era el último duelo individual de una carrera que ha durado 16 años.

No cuelga la raqueta un jugador cualquiera. Los 208 centímetros de altitud que tiene son poco habituales en su deporte, pero él es coordinado y los ha sabido manejar con sabiduría. También aprovechar, claro, porque desde ahí, desde el cielo, es mucho más fácil sacar, y él lo ha hecho como nadie. Es el tenista que más servicios directos ha logrado en la historia. Contra Mmoh llegó a 48, lo que deja la cifra total en 14.450 en los 806 partidos que ha disputado, de los cuales venció 489 y perdió 317. Además, tiene en su poder el servicio más rápido en el circuito profesional, a 253 kilómetros por hora en una eliminatoria de la Copa Davis de 2016.

Muchos de esos “aces” los logró en un partido que forma parte de la historia del tenis y que, en cierto sentido, lo cambió. En 2010 se enfrentó en la pista 11 de Wimbledon al francés Mahut y el encuentro duró 11 horas, seis minutos y 23 segundos y tuvo que disputarse en tres días distintos, entre el 22 y el 24 de junio. En el primero se jugaron cuatro sets y se tuvo que aplazar por falta de luz. En el segundo se llegó a 59-59 en el quinto set y se tuvo que volver a posponer por el mal tiempo. El tercer día acabó ese último parcial que, sólo él, duró 8 horas y 11 minutos. El resultado fue de 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3) y 70-68. No había tie break en el set final y jugaron hasta la extenuación. Isner consiguió sólo ese día 113 saques directos y Mahut se quedó en 103. Ganó el estadounidense, que en la segunda ronda, agotado, ya no pudo plantar cara a De Bakker (6-0, 6-3 y 6-2). Después de lo sucedido, se empezaron a plantear poner un final a los partidos a cinco sets y se establecieron normas que desde 2022 se han unificado para que en todos los Grand Slams el ganador se decida en un súper tie break (llegar a diez puntos en lugar de a siete) en el parcial definitivo.

Isner ganó en su carrera 16 títulos, incluido un Masters 1.000, el de Miami en 2018, donde repetiría final al año siguiente. En los Grand Slams su mejor resultado fueron las semifinales de Wimbledon, también en 2018. Estuvo 728 semanas consecutivas en el “top 100”, fue “top 10” durante 53 semanas y llegó a ser el número ocho del mundo. Es uno de los tres tenistas que ha conseguido llevar a Rafa Nadal a un quinto set en Roland Garros. Lo hizo en la primera ronda de 2011, donde rozó la sorpresa (6-4, 6-7 [2/7], 6-7 [2/7], 6-2 y 6-4). Los otros dos fueron Djokovic en las semifinales de 2013 y Félix Auger-Aliassime en los octavos de 2022. También perdieron. Las tres derrotas del balear en París han sido dos en cuatro sets (Soderling en 2009 y Djokovic en 2021) y una en tres (Djokovic en 2015).

En lo que todos los rivales de Isner coinciden es en que además de un “cañonero” se despide del tenis una gran persona. “John ha sido mi ídolo desde que era niño, y no por una razón obvia”, afirma Opelka, otro gigante (2 metros, 11 centímetros) estadounidense, en la web de la ATP. “Todos asumieron que, dado que ambos éramos similares en tamaño y jugábamos con un estilo de juego similar, es por eso que siempre lo he admirado, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Empecé a verlo por primera vez cuando tenía nueve años y lo que me encantó de su juego fue lo duro que era como competidor y lo concentrado que estaba en los momentos y los puntos importantes”, continúa. "Además, es el tipo más modesto que jamás haya existido. Recuerdo haberlo visto vencer a Roddick en el US Open cuando yo era pequeño y casi parecía que se había sentido mal por haber derrotado a Andy. Después lo conocí y es una de las personas más amables que he conocido. No podría haber tenido un mejor modelo a seguir”, concluye Opelka.