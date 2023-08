Carlos Alcaraz y lo que duró su intento de jugar con revés a una mano después de ver un partido de Federer

Carlos Alcaraz apenas estuvo una hora en pista en la Arthur Ashe, la central del US Open, en su estreno en la edición de 2023. Su rival, el alemán Koepfer, se torció el tobillo en el primer juego y apenas resistió un rato más de juego (6-3, 3-2 y abandono). En este tiempo, al número uno del mundo le dio tiempo a tomar sensaciones. "Me sentí muy bien. Estuve muy concentrado y, sinceramente, no esperaba jugar a un nivel tan grande al principio, en la primera ronda", confesó.

Uno de los golpes que mejor le funcionó al español fue el revés, muy firme y con el que encontró todas las direcciones. "Creo que mi revés ha ido mejorando durante estos años. Cuando era joven, mi derecha era mi mejor golpe. Lo sigue siendo, pero me siento muy cómodo con mi revés", ha reconocido el español los días previos al torneo, y también habló de cuando intentó que ese golpe, que ahora ejecuta a dos manos, como la mayoría de tenistas, fuera a una: "Cuando era joven, me encantaba probar cosas nuevas. Probablemente el revés a una mano fue una de esas cosas que practiqué sólo por un día. Me encanta hacer diferentes tiros, diferentes cosas en la cancha. Probablemente ese día vi un partido de Roger Federer y traté de imitarlo", reconoció.

Carlos siempre ha admitido que Roger Federer es uno de sus referentes. En una entrevista cuando tenía 12 años no dudó en señalar que era su ídolo:

Y en el pasado Wimbledon, que ganó de forma brillante tras una final histórica con Djokovic, cuando se enteró de que el suizo estaba allí Alcaraz desveló que le hubiera encantado poder reunirse con él y poder charlar unos minutos, pero finalmente ese encuentro no pudo darse. Una de las pocas espinas que también admite el número uno del mundo que tiene clavadas es no haberse podido enfrentar a Federer en la pista, pues su irrupción en el circuito llegó cuando el suizo estaba en plena recuperación de la operación en la rodilla que finalmente le llevó a retirarse.

Sí pudieron compartir un entrenamiento en Wimbledon 2019, cuando el helvético buscaba su noveno título en la Catedral (perdió la famosa final con Djokovic en la que desperdició dos puntos de partido) y el español estaba en la edición júnior. El encuentro tuvo una anécdota, ya que Roger quiso repetir y se equivocó y en lugar de decir que quería jugar con Carlos, dijo Juan Carlos, y se presentó Ferrero, el entrenador de Alcaraz y ex rival de Federer, para la sesión preparatoria. El suizo diría después que "Juanki" estaba para volver a las pistas y que no había "fallado ni una".