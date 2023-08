Los desgarradores gritos de Berrettini tras lesionarse en el US Open: se va de la pista en silla de ruedas

El italiano Matteo Berrettini volvió a vivir un momento dramático sobre una pista de tenis, ese lugar que tantas alegrías le ha dado también, aunque hace tiempo porque las lesiones no le dejan ser feliz. El italiano estaba jugando la segunda ronda del US Open contra el francés Rinderknech. Perdía por 6-4 y 5-3 cuando corrió a por una bola y sucedió esto:

Cuando se desplazó para tratar de llegar a esa pelota, su pie derecho se quedó clavado y el tobillo se le fue, mientras él salía disparado. Los gritos de dolor lo decían todo.

También eran gritos de desesperación, porque no se podía creer que su mala racha continúe. Berrettini, de 27 años, ha conquistado siete títulos en su carrera y en 2021 disputó la final de Wimbledon contra Novak Djokovic. Fue el momento más importante de su carrera y el comienzo de la pesadilla. En 2022 ya se perdió toda la gira de tierra por un problema en la mano derecha del que tuvo que ser operado, pero llegó sí llegó a Wimbledon, además con la moral por las nubes pues había ganado en la antesala de la Catedral en hierba, en Queen's, por segundo año consecutivo, pero no pudo participar en el All England Club por covid.

En 2023 se ha visto cómo se iba llorando de una pista, cuando unos días antes de Wimbledon perdió ante su compatriota Sonego, en Stuttgart, donde estaba jugando después de haber sufrido una rotura abdominal en Montecarlo que de nuevo le llevó a no poder jugar en la gira de tierra. Lloraba porque no se veía competitivo. Se pensó hasta el último momento si ir o no a Wimbledon y finalmente lo hizo y tuvo una gran actuación, hasta que en los octavos de final se encontró con Carlos Alcaraz, que después se llevaría el torneo.

Antes del problema abdominal, ya había tenido este curso una lesión muscular en una pierna. Son demasiados contratiempos como para no llorar. Abandonó el partido contra Rinderknech en una silla de ruedas.

Se llevaba las manos a la cabeza mientras miraba el suelo el ahora 36 del ranking mundial, aunque seguro que perderá puestos al tener que estar un tiempo más de baja.