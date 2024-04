Rafa Nadal - Cobolli en directo hoy: sigue en vivo el torneo de tenis Conde de Godó

Rafa apareció en Barcelona el miércoles de la semana pasada y los seis días de entrenamiento le han servido para sentirse capaz de competir. "He estado entrenándome con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Estoy listo", comentó Nadal en vísperas del estreno. "No estar en Montecarlo me dolió, pero por suerte las cosas han mejorado esta semana y me siento suficientemente a gusto para jugar", afirmó Rafa. Su rendimiento en un torneo que ha ganado doce veces es una incógnita. Él asegura que "no estoy capacitado para pensar en semifinales".