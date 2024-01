Qinwen Zheng, la tenista china que juega con estilo español que desafía a Sabalenka en la final del Open de Australia

Hace diez años, en 2014, Na Li ganó el Open de Australia. En 2011 ya había conquistado Roland Garros. Es la única tenista china que tiene títulos de Grand Slam, y eso incluye a hombres también. Qinwen Zheng quiere seguir sus pasos y va a jugar la final femenina en Melbourne contra Aryna Sabalenka (sábado 27 de enero, 9:30 horas, una menos en Canarias, Eurosport), la poderosa bielorrusa que defiende título y que es la gran favorita. Estos días, Na Li le ha dado un consejo a Zheng Qinwen: “No pienses demasiado, sólo juega”. Zheng vio de niña cómo su compatriota levantaba esos trofeos y se convirtió en una de sus inspiraciones.

Na Li había crecido como tenista en su país, pero Zheng buscó evolucionar fuera y se encontró en Barcelona con su entrenador, el español Pere Riba, con el que pretende hacer historia en este primer Grand Slam de 2024. Empezaron a trabajar juntos en agosto de 2021, pero en junio del año pasado lo dejaron, pese a que el ascenso de Zheng era evidente: pasó de estar alrededor de la 200 del mundo a rozar el “top 20”. Ella quería que siguieran juntos, pero rompieron por discrepancias con el entorno. Según contó el propio Pere en la web especializada “Punto de Break”, el padre de la jugadora poco menos que le exigía ya ganar un Grand Slam. Pero sólo han estado unos meses separados y a finales de 2023 ella pidió que se reencontraran.

Pere fue jugador antes que técnico y el entrenador que más le marcó fue Jordi Arrese. El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 colaboró con él en su anterior etapa con Zheng y en esta también ha estado atento a la pretemporada, con algunos ratos en pista incluso, aunque manteniéndose al margen. “Zheng vive para el tenis, es una trabajadora nata, por cultura y por todo, aunque a veces va en su contra, por el tema de lesiones”, explica el ahora también comentarista de Eurosport. La influencia de Pere en la tenista asiática se nota en su forma de jugar. “Tiene un tipo de derecha que la puede envolver mucho, Pere le ha mostrado el camino para que dé estos cambios de altura y de velocidad, pero además tiene una gran aceleración, yo creo que la mayor circuito, en cuanto a la aceleración de mover la cabeza de la raqueta”, afirma Arrese. Su estilo es en parte el de la escuela española, el de intentar jugar mucho con la derecha liftada, pero el arsenal no termina ahí: “Tiene unas piernas fenomenales, una potencia importante, y tiene uno de los mejores saques del circuito. Es una de las que más 'aces' hace y de las que más porcentaje de puntos ganados tiene cuando mete el primer saque. Y luego, tiene una potencia física importante”, prosigue Jordi.

El doble de saques directos que Sabalenka

Sabalenka es la tenista que más fuerte le pega a la pelota, también en el saque. En este Open de Australia la bielorrusa tiene 24 saques directos y ha ganado el 77,6 de los puntos que ha disputado con primer servicio, pero Zheng le dobla en “aces”, 48, y sube el porcentaje a 79,1. La jugadora china no se ha encontrado con ninguna rival de las primeras de la clasificación en el camino, después de que por su lado fueran cayendo las favoritas, como Swiatek y Rybakina. Después de esta semana se asegura entrar en el "top 10". “Zheng peca de la experiencia, ya jugaron en el US Open y perdió fácil (6-1 y 6-4). La clave será cómo empiece, porque Sabalenka siempre arranca como un tiro pegando durísimo y como se vaya en el marcador va a ser muy difícil. Si es capaz de entender que es una oportunidad, una experiencia única, que no tiene presión porque no es la favorita, lo puede convertir en una oportunidad”, analiza la final Jordi Arrese.

"Si se centra y da un 80 o 90 por ciento para aprender, puede ser la número uno del mundo"

Qinwen Zheng tiene sólo 21 años y mucho margen de mejora. “Si se centra y da un 80-90 por ciento para aprender, puede ser la número uno del mundo, pero no le sirve de nada si no da ese paso de salir de la zona de confort y de querer aprenderlo todo. Ella es muy ambiciosa, pero es muy joven y a veces los jóvenes se salen un poquito de la dinámica de lo que más les cuesta. Cuando tienes que hacer un cambio dentro de un golpe técnico, eso no acostumbra a gustar a los jugadores. Por ejemplo, el resto, pero la realidad es que uno no acaba de ser mejor si no se atreve del todo a hacer un cambio en el que puedes crees que vas a ir a menos, pero casi siempre es para mejor y vas a más”, opina Jordi Arrese.

Pere Riba ya triunfó con Coco Gauff

Pere, por cierto, se convirtió en el entrenador de Coco Gauff en los meses que no estuvo con Zheng y los resultados son sorprendentes: empezaron en Wimbledon y a partir de ahí, la estadounidense conquistó Washington, Cincinnati y el US Open, su primer WTA 500, su primer WTA 1.000 y su primer Grand Slam, en el que remontó a Sabalenka (2-6, 6-3 y 6-2). Antes, sin Pere Riba, la estadounidense ya había jugado la final de Roland Garros en 2022, pero Swiatek no tuvo piedad y venció por 6-1 y 6-3. Poco después del triunfo en Nueva York lo tuvieron que dejar por un asunto personal del técnico, y Zheng se volvió a cruzar en su camino. Todo lo que toca el preparador catalán lo convierte en oro, ya sea una jugadora en formación como Zheng o una más consagrada, aunque también muy joven, como Gauff. “Pere es un apasionado del tenis. No es un entrenador que esté en un sitio sólo para cobrar, sino que busca la máxima perfección intentando la implicación del jugador. Es una persona que mira todo tipo de estadísticas, es capaz de entrenar él, tiene nervio, tiene tenis... Lo tiene todo. Para mí va a marcar época y va a ser uno de los mejores entrenadores del mundo”, dice quien es, de alguna manera, su maestro.