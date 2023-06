¿Qué es y para qué sirve el parche que lleva Djokovic en el pecho en Roland Garros?

Novak Djokovic tiene en París la primera oportunidad de convertirse en único, si conquista su vigésimo tercer Grand Slam y rompe el empate que tiene con Rafa Nadal, el gran ausente en esta edición de Roland Garros. Llegaba con dudas a Francia, pero sus dos primeras rondas han sido más noticia por el ruido extradeportivo que por lo tenístico, pues Nole no ha tenido ningún problema para avanzar en sets corridos. "No sé lo que es un Grand Slam sin polémicas, quizá eso es lo que me motiva", dijo el serbio, con una sonrisilla pícara. Que le va la marcha está claro.

Tras la primera ronda contra Kovacevic escribió un mensaje político en la cámara en la que firman los vencedores. "¡Kosovo es el corazón de Serbia! Stop a la violencia", ponía. Son días calientes y de muchos disturbios en un territorio que en 2008 declaró una independencia no reconocida ni por Serbia ni por otros países. No dio marcha atrás en la conferencia de prensa. "Tengo una responsabilidad como persona pública y como hijo de alguien que nació en Kosovo (su padre)", explicó, y admitió que seguramente le pondrían una multa, aunque lo volvería a hacer. La Federación de Tenis de Kosovo ha pedido una sanción para Djokovic, pero el torneo mandó un comunicado en el que vino a decir que no se repitiera y a otra cosa.

A Nole le tocó después hacer frente a Fucsovic y durante el partido se quitó la camiseta y mostró un parche pegado en el pecho. "Cuando era niño me gustaba mucho Iron Man, así que trato de imitarlo", bromeó primero. "Mi equipo ofrece una nanotecnología increíblemente eficiente para ayudarme a dar lo mejor de mí en la cancha, así que ese es el mayor secreto de mi carrera", añadió. "Si no fuera por eso, probablemente no estaría sentado aquí", concluyó. "Relevo" adelantó que se trataba de Tao Patch, unos nanocristales que según sus creadores "convierten el calor de tu cuerpo en impulsos de luz que se envían a puntos de acupuntura específicos de su cuerpo" y esto conduce a muchos "beneficios para la salud, desde un mejor equilibrio y una mejor postura hasta un mejor sueño, concentración, rendimiento atlético o alivio del dolor". Las especulaciones se han disparado, pero es absurdo sospechar de un posible dopaje cuando lo enseñó al mundo entero, lo mismo que la bebida que le preparó su equipo en el pasado París-Bercy, durante la dura semifinal con Tsitsipas. "Es una poción mágico", dijo Nole esa vez, contribuyendo a la "fiesta".

La propia empresa fabricante confirmó que se trata de Tao Patch, de ahí que parece que el serbio les ha hecho la mejor publicidad.

El próximo que intentará poner en dificultades a Djokovic con la raqueta es Alejandro Davidovich, en la tercera ronda. Se conocen perfectamente porque a veces coinciden en Málaga, donde nació y reside el español y donde pasa temporadas el serbio. La última vez que se enfrentaron fue en Montecarlo el año pasado y Alejandro dio la sorpresa. Es su único triunfo en los tres duelos previos. "No va a tener nada que ver. Aquí sería a cinco sets y allí él venía con pocos partidos", analizó el andaluz, que aquella semana firmó el mejor torneo de su vida, llegando a la final del Masters 1.000 monegasco, y luego entró en una montaña rusa de resultados. Es el aspecto mental lo que tiene que mejorar Davidovich, porque con la raqueta ya ha demostrado que va sobrado de talento.