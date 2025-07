Lo que ha sucedido entre Di Caprio y Muguruza mientras jugaba Alcaraz en Wimbledon llama la atención de todos

Leonardo DiCaprio no pasó desapercibido en Wimbledon porque no pasa inadvertido en ningún sitio. El actor estadounidense, célebre por su papel en Titanic, apareció en la pista central del All England Club para presenciar la semifinal entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. DiCaprio, acompañado por amigos. disfrutó de un partido de altísimo nivel, pero lo que más llamó la atención no fue su presencia, sino su interacción, o más bien, su falta de ella, con la extenista española Garbiñe Muguruza.

Di Caprio, el centro de atención en el partido de Alcaraz

La imagen que ha circulado en medios y redes sociales muestra a DiCaprio saludando de forma amable a una mujer situada a su derecha, con un apretón de manos incluido, mientras Garbiñe, sentada a su izquierda, se queda sin ese mismo gesto. El actor se volvió hacia ella, intercambiaron algunas palabras, pero no hubo saludo formal ni contacto físico. Ese pequeño gesto, o su ausencia, fue suficiente para generar todo tipo de comentarios y análisis. ¿Fue un descuido? ¿Una cuestión de protocolo? ¿O simplemente un momento que no dio para más?

Lo cierto es que Muguruza, retirada del circuito profesional, acudió como invitada a un escenario que conoce a la perfección. Campeona de Wimbledon en 2017, su presencia en la grada respondía tanto a su vínculo con el torneo como a su nuevo rol como figura pública vinculada al tenis desde fuera de la pista. Su cercanía con el mundo del deporte le ha permitido compartir espacio con personalidades de todo tipo, y su conversación con DiCaprio, aunque breve, fue una de las más comentadas del día.

Estrellas de cine en Wimbledon

DiCaprio ha demostrado un creciente interés por el tenis en los últimos años. Ya se le había visto en el US Open, pero Wimbledon tiene otro aire. Y si el espectáculo lo protagoniza Carlos Alcaraz, la atracción es aún mayor. El murciano, que sigue consolidándose como una estrella global más allá del deporte, ha conseguido que cada uno de sus partidos se convierta en un escaparate de celebridades. Cantantes, actores, deportistas de otras disciplinas… todos quieren ver en directo el talento del joven español y hablar con él o jugar al golf, como Tom Holland.

Desde su butaca, DiCaprio no perdió detalle del despliegue físico y técnico de Alcaraz. Reaccionó con asombro a varios golpes imposibles, se giró en más de una ocasión para comentar lo que veía con sus acompañantes, y aprovechó los descansos para intercambiar impresiones con los otros invitados. En uno de esos descansos se produjo la escena con Muguruza: una breve charla, miradas cordiales, pero ningún gesto especialmente efusivo..

Garbiñe Muguruza, relajada, sonriente, disfrutó del partido con la serenidad de quien ya ha vivido lo que significa ganar en esa misma pista. Y Leonardo DiCaprio, atento y expresivo, vivió el partido con el entusiasmo de un aficionado más. La interacción entre ambos fue mínima. Pero deja claro el nuevo estatus de Carlos Alcaraz: el del jugador que reúne a grandes campeones y estrellas de Hollywood bajo el mismo techo. Que su tenis sea capaz de atraer a uno de los actores más reconocidos del planeta, y de propiciar este tipo de escenas, dice mucho del momento que vive el deportista español.