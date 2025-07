La sorprendente estrella de Hollywood que ha ido a ver Carlos Alcaraz a Wimbledon y la proposición que le ha hecho

Carlos Alcaraz, está siendo una de los protagonistas de Wimbledon 2025, tanto por su tenis dentro de la pista, está jugando contra Norrie, como por su carisma lejos del césped. En Londres, Alcaraz no solo ha centrado su atención en la competición. En sus días de descanso, el murciano ha aprovechado para practicar golf, una de sus aficiones, y lo ha hecho acompañado por Andy Murray, ex número uno del mundo y uno de los ídolos locales. Esta actividad ha sido reflejada en redes sociales y medios, mostrando el ambiente distendido y la buena relación que existe entre ambos tenistas fuera de la pista.

Alcaraz, Hollywood y el golf

Uno de los momentos más llamativos durante la semana de Wimbledon fue el encuentro de Alcaraz con el actor británico Tom Holland, conocido por interpretar a Spider-Man en el cine. El encuentro se produjo durante una de las sesiones de entrenamiento de Alcaraz en el All England Club. Tom Holland se acercó a saludar al tenista español y ambos mantuvieron una breve conversación sobre golf.

“Te vi jugando al golf. Tienes buen swing”, le dijo Alcaraz.

“Deberíamos jugar”, respondió el actor.

"Sin duda”, contestó el tenista español.

Ha ocurrido mientras Carlos Alcaraz ultimaba los preparativos para los cuartos de final de Wimbledon calentando junto a Ben Shelton, un zurdo como su rival Norrie. Holland apareció en los últimos minutos del calentamiento que realizó este martes Alcaraz en el All England Club para fotografiarse con el español y desearle suerte en su partido que se disputa ahora en la pista central.

Las opciones Carlos Alcaraz

Este tipo de interacciones, como su sinceridad al hablar de su tiempo de relax y fiesta en Ibiza, reflejan el carácter abierto y cercano de Alcaraz, así como el ambiente especial que se vive en Wimbledon, donde deportistas y figuras del espectáculo suelen coincidir y compartir momentos fuera del foco estrictamente deportivo.

En cuanto a la competición, Alcaraz quiere seguir avanzando en el torneo, con el objetivo de llegar lo más lejos posible. Feliciano López, ahora comentaristas, ha hablado de sus opciones: "No sé hasta qué punto está mal del codo Sinner tampoco. Desconozco absolutamente el alcance de su lesión. Si tiene algún problema en el codo, pues evidentemente va a afectar a su rendimiento, pero bueno, quedan todavía 3 partidos. El partido de hoy no debería ser un problema para él. Juega con un jugador que en estas pistas no sé si tiene un arma suficientemente potente como para hacerle daño. Por otro lado, es un jugador muy inteligente, un jugador que optimiza al máximo sus recursos, al 200 %. Está viviendo un poquito un resurgir en un momento que estaba casi para irse de los primeros 100 del mundo en París, pero no sé si Norrie más allá de ser zurdo no sé si tiene un arma por para poder hacerle daño en hierba a Carlos", ha asegurado.